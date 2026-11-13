Sechsfachmord in Stade: Anklage gegen Enise Ö. und Sylvia S.

Im Sechsfachmord von Stade wirft die Staatsanwaltschaft Enise Ö. Mord in sechs Fällen vor, Sylvia S. gilt als mutmaßliche Helferin des Todesschützen Fatih Khan Gazioglu.

Im Sechsfachmord von Stade hat die Staatsanwaltschaft laut Informationen der BILD Anklage gegen zwei Frauen erhoben. Angeklagt sind Enise Ö. (34), die Lebensgefährtin des Todesschützen Fatih Khan Gazioglu (†45), und Sylvia S. (65), eine Bekannte des Täters. Beide standen dem Todesschützen nach Angaben der Ermittler sehr nahe.

Die Ermittler bewerten die Rollen der beiden Frauen schwerwiegender als die Mordkommission zuvor. Enise Ö. gilt als mutmaßliche Mittäterin, die Anklage lautet auf Mord in sechs Fällen. Sylvia S. wird als mutmaßliche Helferin eingestuft.

Also read Sieg gegen Eindhoven: Sieg gegen Eindhoven: Eintracht Frankfurt Frauen überwintern im Europapokal

Ermittler werten Rolle von Enise Ö. deutlich härter

Die Staatsanwaltschaft Stade stuft die Ergebnisse der Ermittlungen gegenüber der Einschätzung der Mordkommission deutlich strenger ein. Im Zentrum steht die Frage, ob Enise Ö. bei den tödlichen Schüssen im Raum war.

Gazioglu hatte im Verhör behauptet, Enise Ö. sei während der Schüsse nicht im Raum gewesen. Die Ermittler kamen jedoch zu einer anderen Einschätzung. An der Kleidung der 34-Jährigen wurden Schmauchspuren festgestellt, außerdem erlitt sie ein Knalltrauma.

Advertisement

Laut BILD-Informationen soll Enise Ö. zudem die Tasche mit der Pistole und einem Messer in die Kindereinrichtung getragen haben. Dieser Vorgang fließt in die Bewertung ihrer Rolle durch die Ermittler ein.

Besonders schwer wiegt nach den Angaben ein weiterer Vorwurf. Als die schwer verletzte Sozialarbeiterin Chantal J. (†32) aus einem Fenster sprang, um zu fliehen, soll Enise Ö. ihr gefolgt sein und auf sie eingeschlagen haben. Die Vorwürfe gelten bislang als mutmaßlich.

Verteidigung bestreitet Vorwürfe gegen Enise Ö.

Der neue Verteidiger von Enise Ö., Mischa Gamroth, weist die Vorwürfe zurück. Auf eine Anfrage der BILD ließ er mitteilen, dass seine Mandantin die Vorwürfe bestreite.

Gamroth kündigte an, dass eine Stellungnahme im Rahmen der Hauptverhandlung zu gegebener Zeit abgegeben werde. Ein Termin für die Hauptverhandlung wird in den vorliegenden Informationen nicht genannt.

Auch Sylvia S. muss sich vor Gericht verantworten. Die 65-Jährige war seit 2022 mit Gazioglu liiert und half ihm nach den Angaben bei Geldgeschäften, beim Papierkram und im Sorgerechtsstreit. Patrique Robert Noetzel, der Anwalt von Sylvia S., reagierte auf eine Bitte um Stellungnahme nicht.

Rolle von Sylvia S. bei Flucht und Tatvorbereitung

Sylvia S. soll am Tag der Tat im Garten des Kinder- und Jugendhauses gewartet haben. Nach der Tat soll sie Gazioglu in einem Mercedes-AMG vom Tatort gefahren haben. Beide wurden wenig später festgenommen.

Advertisement

Vor der Bluttat soll sich Gazioglu eine Pistole der Marke Beretta für 4000 Euro besorgt haben. Der Killer stammt laut den Angaben aus der Berliner Unterwelt.

Vor dem Sechsfachmord gab es einen Streit um das Sorgerecht für die damals drei Monate alte Tochter Amaya von Gazioglu und Enise Ö. Das Paar hatte im April das Sorgerecht verloren. Bei einem Hilfeplangespräch im Mutter-Kind-Heim am 29. Juni spielte dieser Konflikt eine zentrale Rolle.

Der Säugling musste nach den Angaben in die Klinik, weil Gazioglu und Enise Ö. das Kind geschüttelt haben sollen. Die Ermittlungen zu diesem Vorwurf laufen im Zusammenhang mit der Anklage.

Was die Anklage für das Verfahren bedeutet

Die Anklage gegen Enise Ö. und Sylvia S. markiert einen Wendepunkt im Verfahren um den Sechsfachmord in Stade. Die Staatsanwaltschaft ordnet beide Frauen nun als Beteiligte mit unterschiedlichem Gewicht ein.

Der nächste Schritt ist die Hauptverhandlung, in der die Verteidigung ihre Stellungnahmen abgeben will. Bis dahin gelten sämtliche Vorwürfe gegen Enise Ö. und Sylvia S. als mutmaßlich, und für beide gilt die Unschuldsvermutung.