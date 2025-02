Sechsjährige nach Türschlag durch vorbeifahrendes Auto leicht verletzt

Ein sechsjähriges Mädchen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde am Donnerstagabend in Karlshuld bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich, als der Vater des Mädchens am Fahrbahnrand parkte und seiner Tochter beim Aussteigen helfen wollte. Ein vorbeifahrender Autofahrer streifte die Tür, die daraufhin zugeschlagen und das Mädchen am Kopf traf.

Donnerstagabend, gegen 19.10 Uhr, ereignete sich in der Karlshuld er Hauptstraße ein Verkehrsunfall , der eine sechsjährige Tochter aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen leicht verletzte. Wie die Polizei mitteilt, parkte der 43-jährige Vater des Kind es entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand, um seiner Tochter beim Aussteigen zu helfen. Die Sechsjährige befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der hinteren rechten Fahrzeugseite.

Als die Tochter die Fahrzeugtür öffnete, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus dem gleichen Landkreis an dem Wagen vorbei und streifte die Tür. Infolge dessen wurde die Tür zugeschlagen und traf das Mädchen am Kopf. Das Mädchen zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Neben dem Mädchen wurde niemand verletzt. Laut Schätzungen der Polizei entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 2500 Euro. (AZ





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Verkehrsunfall Karlshuld Verletzte Kind Neuburg-Schrobenhausen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

London (Großbritannien): Maskierter Teenie-Mob sticht auf Trans-Mädchen (18) einUnter einem Vorwand locken sie ihr Opfer zu einer Rollschuhbahn, dort stürzen sich fünf Teenager auf die junge Frau. Ihr Motiv ist erschreckend!

Weiterlesen »

Ein Hippo-Mädchen als Kassenschlager: Das Phänomen Moo DengFür Thailand war die Geburt des Zwerghippos Moo Deng im Juli ein Glücksfall. Der Hype um das Flusspferdchen lässt die Kassen klingen - selbst Jesus und die Mona Lisa mischen mit.

Weiterlesen »

Tierhype in Thailand: Ein Hippo-Mädchen als Kassenschlager: Das Phänomen Moo DengBangkok - Wenn niedliche Tierbabys aus Zoos viral gehen, dauert der Hype meist ein paar Wochen und flaut dann merklich ab. Ob Eisbär, Panda oder

Weiterlesen »

Ein Hippo-Mädchen als Kassenschlager: Das Phänomen Moo DengFür Thailand war die Geburt des Zwerghippos Moo Deng im Juli ein Glücksfall. Der Hype um das Flusspferdchen lässt die Kassen klingen - selbst Jesus und die Mona Lisa mischen mit.

Weiterlesen »