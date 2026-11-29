Ein Kind wird in einem brennenden Haus vermisst. Der Vater will versuchen, es zu retten. Aber wegen des starken Rauchs müssen Einsatzkräfte den Mann dazu bringen, das Haus rechtzeitig zu verlassen.

Ein Kind wird in einem brennenden Haus vermisst. Der Vater will versuchen, es zu retten. Aber wegen des starken Rauchs müssen Einsatzkräfte den Mann dazu bringen, das Haus rechtzeitig zu verlassen.

Isenbüttel - Nach dem Brand in einem Wohnhaus im Landkreis Gifhorn, bei dem ein sechsjähriges Kind ums Leben kam, ist das Haus unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache seien aufgenommen und der Brandort in Isenbüttel beschlagnahmt worden, teilte die Polizei mit. Trotz der Rettungsversuche hatten Feuerwehrleute das Kind am Samstag nur noch leblos aus dem Gebäude in Isenbüttel bergen können.

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Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, darunter die Eltern des Kindes sowie Nachbarn und andere Menschen, die versucht hatten zu helfen, wie Einsatzkräfte vor Ort berichteten. Weitere Details wie etwa zur Schadenshöhe sollten am Sonntag nicht mitgeteilt werden. Die Polizei verwies für Nachfragen auf den Montagmorgen. Während der Zeit des Einsatzes hatten die Kräfte zunächst von einem fünfjährigen Kind gesprochen.