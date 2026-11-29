In einem Haus im Landkreis Gifhorn ist ein sechsjähriges Kind bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Der Vater versuchte vergeblich, das Kind zu retten. Fünf weitere Personen wurden leicht verletzt. Es handelt sich um den zweiten tödlichen Brand in der Region innerhalb weniger Wochen.

Aus bisher ungeklärten Gründen bricht im niedersächsischen Kreis Gifhorn ein Feuer in einem Haus aus. Ein Vater will sein Kind aus den Flammen retten, doch es stirbt.

Es ist bereits der zweite tödliche Brand in der Region innerhalb weniger Wochen. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Isenbüttel im niedersächsischen Kreis Gifhorn ist ein sechsähriges Kind ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, darunter die Eltern des Kindes sowie Nachbarn und andere Menschen, die versucht hatten zu helfen, wie ein Sprecher der Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte bei einer Pressekonferenz vor Ort berichteten. Zunächst hieß es, das Kind sei fünf Jahre alt gewesen.

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Die Angabe wurde später korrigiert. Der Vater des Kindes hatte demnach noch versucht, das Kind zu retten, musste aber wegen der Rauchentwicklung von den Einsatzkräften aus dem Haus geholt werden. Die Ursache des Brandes, der am Samstag um 16.10 Uhr gemeldet wurde, ist bisher unbekannt. Die Polizei ermittelt.