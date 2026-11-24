Nürnberg - Die Reihe der Bombenfunde in Nürnberg setzt sich fort: Bei Bauarbeiten ist erneut eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Es ist der sechste Fund innerhalb von fünf Wochen. Die Entschärfung ist für Mittwoch geplant.

- Die Reihe der Bombenfunde in Nürnberg setzt sich fort: Bei Bauarbeiten ist erneut eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Es ist der sechste Fund innerhalb von fünf Wochen.

Die Entschärfung ist für Mittwoch geplant. Die Anwohnerinnen und Anwohner dürften an diesem Dienstag so langsam umgläubig mit dem Kopf schütteln. Zum sechsten Mal innerhalb von nur fünf Wochen wurde in Nürnberg bei Bauarbeiten in der Brunecker Straße eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Zum wiederholten Mal in diesen wenigen Tagen müssen sie deshalb auch erneut ihre Häuser und Wohnungen verlassen und bei Bekannten oder Familie unterkommen.

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Die Stadt meldete den Bombenfund am Mittag, um 12.14 Uhr. Es handelt sich um einen amerikanischen Blindgänger mit einem Gewicht von 225 Kilogramm. Erneut ist die Brunecker Straße der Fundort, wie bei den letzten Bombenfunden auch. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, verfügt die Bombe über zwei Zünder.

Der Evakuierungsradius wurde auf 500 Meter festgelegt. Die Evakuierung und die anschließende Entschärfung sind allerdings erst für Mittwoch, 25. November, geplant. Wir werden die Maßnahmen am Mittwoch wieder mit einem Live-Ticker begleiten und über alle aktuellen Entwicklungen informieren.

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Mittlerweile ist es bereits der elfte Bombenfund in Nürnberg in diesem Jahr. Erst vor genau einer Woche, am Dienstag, 17. November,. Damals handelte es sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe, die ebenfalls bei Bauarbeiten gefunden wurde.

Für die Entschärfung musste ein Bereich im Umkreis von 500 Metern evakuiert werden. Rund 1450 Menschen waren davon betroffen. Die Woche zuvor mussten„Für Anwohner eine enorme Belastung“: Stadt kündigte Sondierungen an Erst am Freitag kündigte die Stadt an, nach mehrmaligen Funden von Blindgängern in kurzer Zeit auf der Baustelle in der Nähe der Trierer Straße , dass sie das„Vier Bombenfunde und wiederholte Evakuierungen in wenigen Wochen sind für die Anwohnerinnen und Anwohner eine enorme Belastung.

Deshalb haben wir als Stadt darauf gedrängt, dass jetzt nicht einfach wie bisher weitergebaut wird. Wir wollen mögliche weitere Bomben frühzeitig finden und die notwendigen Einsätze besser bündeln. Die Sicherheit der Menschen hat dabei immer Vorrang“, betont Bürgermeister Dr. Nasser Ahmed, der sowohl für den Bereich Bauen als auch für die Feuerwehr zuständig ist, in einer Pressemitteilung der Stadt.