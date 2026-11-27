Die Breisgauer gehen mit großem Selbstvertrauen in die kommenden Partien.

Die Breisgauer gehen mit großem Selbstvertrauen in die kommenden Partien. Julian Schuster platzte beinahe vor Lust.

„Wer darauf keinen Bock hat, den muss man nicht verstehen“, sagte der Trainer des SC Freiburg im Anschluss an den emotionalen Last-Minute-Sieg in der Conference League mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Nach dem sechsten Pflichtspielsieg in Folge gehen die Breisgauer mit breiter Brust in das Topspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen RB Leipzig und das Achtelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

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„Es gibt nichts Besseres für die Regeneration als Siege – mit all dem, was uns bevorsteht“, äußerte Schuster im Nachgang zum 2:1 gegen die auf europäischer Bühne zuvor ungeschlagenen Niederländer von Twente Enschede: „Langweilig wird es uns nicht. Leipzig wird eine tolle Herausforderung. Und ein Pokalspiel auf dem Betze – da muss man kaum mehr sagen.