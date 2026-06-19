Sechzig Jahre Liebe: Das Geheimnis hinter der langen Ehe von Ingrid und Stefan Kramer

Ingrid und Stefan Kramer feiern ihre Diamanthochzeit. Das Paar ist seit 60 Jahren verheiratet und teilt die Leidenschaft fürs Tanzen. Sie haben zwei Töchter und einen Sohn, sechs Enkelkinder und zwei Urenkel.

Seit 60 Jahren gehen Ingrid Kramer-Hamperl und Stefan Kramer gemeinsam durchs Leben und teilen die Leidenschaft fürs Tanzen. Jetzt feiert das Paar seine Diamanthochzeit. Die beiden sind seit 1966 verheiratet und haben zwei Töchter und einen Sohn.

Sie haben sechs Enkelkinder und zwei Urenkel. Ingrid war fast 30 Jahre als Lehrerin in Dasing tätig, während Stefan als Ingenieur in der Augsburger Textilindustrie arbeitete. Sie leben jetzt in Bad Wörishofen und genießen die gute Infrastruktur und die naturnahe Umgebung. Sie gehen gerne spazieren, spielen Fußball und widmen sich der Ahnenforschung.

Sie sind ein Vorbild für ihre Familie und Freunde und feiern ihre Diamanthochzeit mit einem großen Hausfest





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Ehe Liebe Familie Vertrauen Zusammenhalt

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