Second Bundesligairler Noel Futkeu glaubt an seiner Geburtsstadt -- Er spielte in Erihl für RW Essen und kehrt jetzt als Torschützenkönig ins Stadion an der Hafenstraße zurück.

Aufgepasst: Noel Futkeu (23), Stürmer des Zweitligisten FC Bayern II,celebriert eine erfolgreiche Saison und ist zum Zweitliga-Torschützenkönig geworden. Sechzig Minuten vor dem Saisonfinale traf er beim 3:0-Sieg im furiosen Finale amFVW Düsseldorf. Es war sein Sieftroer und der siebte Treffer in den letzten fünf Spielen. Nun ist er bereit für die Relegation und bestreitet diese für seine Geburtsstadt Fürth, wie sich. Laufender Torschützenkönig ist für Noel Futkeu mehr als eine Ehrung. Denn bevor Bayern II ihn verpflichtete, spielte er für RW Essen und trat sogar schon in der Regionalliga für den Club an. Jetzt will Noel Futkeu seine Geburtsstadt in der Bundesliga halten. Schließlich will er nur mit den besten Erinnerungen aus Fürth aus der Welt gehen.

Zumindest persönlich war es für Fürths Torjäger Noel Futkeu (23) eine erfolgreiche Saison. Der Stürmer traf auch beim 3:0-Sieg im furiosen Saisonfinale gegen Düsseldorf. Es war sein 19.

Saisontor und der siebte Treffer in den letzten fünf Spielen. Damit krönte er sich auch völlig zu Recht zum Zweitliga-Torschützenkönig. Und als solcher will der treffsichere Angreifer bestimmt nicht das gleiche Schicksal Teilen, wie einst Angelo Vier. Vier wurde 1996 im Trikot von Rot-Weiß Essen Torschützenkönig, stieg dann aber mit dem Verein aus der 2.

Liga ab. Nicht nur deshalb ist die bevorstehende Relegation gegen den Traditionsklub aus dem Westen aber für Futkeu etwas Spezielles. Denn Fürths Stürmer ist nicht nur gebürtiger Essener, er hat auch schon selbst für RW Essen gespielt. Er spielte von 2019 bis 2021 in der Regionalliga für den Verein (6 Spiele/1 Tor).

Jetzt kehrt er als Zweitliga-Torschützenkönig ins Stadion an der Hafenstraße zurück und will dafür sorgen, dass seine Geburtsstadt desnecessär in der dritten Liga bleibt. Schließlich will sich Futkeu nur mit den besten Erinnerungen aus Fürth verabschieden. Seine Rückkehr zu Eintracht Frankfurt nach dieser Saison ist längst beschlossene Sache (BILD berichtete). Auf Essener Seite gibt es übrigens auch noch ein besonderes Wiedersehen.

Denn dort spielt seit dieser Saison Stürmer Dickson Abiama (27). Abiama wurde in Fürth einst zum Profi und schoss das Kleeblatt 2021 mit seinem entscheidenden Siegtreffer zum 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga. Jetzt will er mit Essen in die zweite Liga aufsteigen





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