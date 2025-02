Second Major Update for Fields of Mistria Brings New Content to Cozy Farming Simulation

The second major update for Fields of Mistria is coming soon and will bring a wealth of new content to the cozy farming simulation. The update aims to address the current limited content, adding more activities and liveliness to the village life. Players can expect fresh content in March, further expanding the already enjoyable gameplay experience.

Das zweite große Update für Fields of Mistria steht kurz vor der Veröffentlichung und bringt eine Fülle neuer Inhalte in die gemütliche Farming-Simulation. Falls du seit August 2024 selbst schon im Spiel herumgespielt hast, könntest du bemerkt haben, dass die Inhalte zwar vielversprechend aussehen und bereits jetzt Spaß machen, leider aber auch noch recht begrenzt in ihrem Umfang sind. Das soll sich nun mit dem zweiten großen Update endlich ändern.

Das Dorfleben in Fields of Mistria ist vor allem durch die abendlichen Besuche in der Taverne lebhafter als in vergleichbaren Spielen, hat aber mit dem einen Frühlingsfest eine recht überschaubare Menge an Aktivitäten mit allen Dorfbewohnern. Im März sollen die neuen Inhalte dann für einige Stunden frischen Spielspaß sorgen. Die Spielwelt scheint dadurch nochmals um einiges lebendiger zu werden – wobei ihr bereits vor dem Update locker 15 unterhaltsame Stunden hier verbringen könnt. Mit dem Update soll mit den zusätzlichen Inhalten außerdem nicht Schluss sein. In Zukunft erwarten euch zu den meisten genannten Erweiterungen wie etwa dem erhöhten Ruf-Level des Dorfes noch mehr und auch die Romantiker*innen sollen mit mehr Herz-Events bedient werden.





