Der Seegerichtshof in Hamburg hat den Antrag Argentiniens abgelehnt, die geplante Ölförderung Großbritannis vor den Falklandinseln vorläufig zu stoppen. Argentinien hatte Umweltschäden und die Schaffung von Fakten vor einer endgültigen Klärung des Status der Inseln befürchtet. London verweist auf die Rechte der Inselbevölkerung und die lange britische Kontrolle. Parallel dazu soll ein internationales Schiedsverfahren zum endgültigen Status der Falklandinseln eingesetzt werden.

Der Seegerichtshof hat den Antrag Argentinien s auf einen vorläufigen Stopp der geplanten Ölförderung vor den Falklandinseln im Südatlantik abgelehnt. Argentinien, das die Inselgruppe nach wie vor für sich beansprucht, hatte sich zuvor an das UN-Gericht in der Hansestadt gewandt und das Verbot beantragt.

Im kommenden Frühjahr sollen die Bohrarbeiten rund 200 Kilometer nördlich der Falklandinseln beginnen. Mit der Förderung von Öl und Gas soll frühestens ein Jahr später gestartet werden, so die Zusicherung Großbritanniens in der Verhandlung. Die Briten verletzten mit der Förderung argentinische Rechte, argumentierte die Regierung in Buenos Aires, die historische Ansprüche auf die britisch verwaltete Inselgruppe erhebt.

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Wenn einmal gebohrt werde, dann könne man das Öl später nicht zurückbringen, hatten Vertreter des argentinischen Außenministeriums vor zweieinhalb Wochen bei der mündlichen Verhandlung vor dem Seegerichtshof erklärt. Wenn Großbritannien die Ölförderung im Südatlantik aufnimmt, würden Fakten geschaffen. Die Regierung in Buenos Aires fürchtet nach eigenen Angaben zudem Umweltschäden. Mit diesen Argumenten konnte sich das Land nicht durchsetzen.