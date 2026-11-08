Seeheimer Kreis der SPD postet Fahnen-Erklärung nach Schändung der Flagge der Einheit

Der Seeheimer Kreis der SPD warnt nach dem Herunterreißen der Flagge der Einheit vor Rechtsextremen, ohne die Täter zu nennen.

Der Seeheimer Kreis der SPD, ein Zusammenschluss von Bundestagsabgeordneten der Sozialdemokraten, hat am Sonntag um 15.25 Uhr eine Fahnen-Erklärung veröffentlicht. Darin warnt der Kreis davor, dass Rechtsextreme die deutsche Fahne wegnehmen könnten. Zuvor hatten linksextreme Palästina-Aktivisten die Flagge der Einheit vor dem Reichstag heruntergerissen und eine Palästina-Fahne gehisst.

Die schwarz-rot-goldene Fahne war seit 11.15 Uhr für mehr als eine Stunde gehisst, bevor sie von den Aktivisten zu Boden geworfen wurde. Der Post des Seeheimer Kreises erschien also erst mehrere Stunden nach dem Vorfall, der die wichtigste deutsche Fahne betraf.

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Die Schändung der Flagge der Einheit am Reichstag

Die Flagge der Einheit ist eine 60 Quadratmeter große Fahne in den Farben Schwarz-Rot-Gold und gilt als Symbol für die Wiedervereinigung Deutschlands. Der Mast, an dem sie hängt, ist selbst als nationales Denkmal eingestuft.

Nach Darstellung der Berichterstattung wurde die Fahne von Aktivisten heruntergerissen und auf den Boden geworfen. Stattdessen wurde die Palästina-Fahne vor dem Reichstag gehisst. Eine solche Schändung dieses Symbols hat es nach den vorliegenden Angaben bisher noch nie gegeben.

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Die Aktion stammte von Palästina-Aktivisten, die als linksextrem beschrieben werden. Die Tat hat damit eine politische Dimension, die über den Symbolwert der Fahne hinausgeht.

Die Fahnen-Erklärung des Seeheimer Kreises

Der Seeheimer Kreis hat in seinem Internet-Post nicht die Aktion der Palästina-Aktivisten verurteilt, sondern vor einer Bedrohung der deutschen Fahne durch Rechtsextreme gewarnt. Der Beitrag trägt damit einen anderen Schwerpunkt als der Vorfall vor dem Reichstag.

In dem Beitrag heißt es, 'Schwarz-Rot-Gold steht für Demokratie, Freiheit und unser' und weiter, man dürfe sich die Symbole dieses Staates nicht von Rechtsextremen nehmen lassen. Die Formulierung nennt keine konkreten Täter und keinen konkreten aktuellen Vorfall mit Rechtsextremen.

Der Seeheimer Kreis beschreibt in dem Text, wer die Fahne verdient habe: Wer die Demokratie verteidige, für Freiheit und Zusammenhalt kämpfe und die Verfassung achte, stehe für das, was Schwarz-Rot-Gold ausmache. Daraus leitet der Kreis ab, dass die SPD der AfD die nationalen Symbole nicht überlassen dürfe.

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Kritik an fehlender Verurteilung der Täter

Die Fahnen-Erklärung wirft die Frage auf, ob die Genossen den Vorfall vor dem Reichstag überhaupt zur Kenntnis genommen haben. Der Post erschien mehrere Stunden nach der Schändung, ohne auf die Aktivisten einzugehen.

Die Veröffentlichung lässt offen, welchen aktuellen Vorfall mit Rechtsextremen der Seeheimer Kreis meint. Da der Text die Palästina-Aktivisten nicht erwähnt, bleibt unklar, ob der Kreis den Vorfall vor dem Reichstag bewusst ausgespart hat oder ob das Timing des Beitrags schlicht unglücklich war.