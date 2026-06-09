Seelenlose Bastarde: Avatar-Sprecher Greg Baldwin rechnet mit Paramount ab

Greg Baldwin, die Stimme von Onkel Iroh in Avatar: Der Herr der Elemente, kritisiert Paramount scharf für den Umgang mit dem Franchise. Nach der Einstellung eines Rollenspiel-Videospiels teilt er die bittere Wahrheit über die Führung.

Viele sind mit der Serie "Avatar: Der Herr der Elemente" aufgewachsen - einer der erfolgreichsten und beliebtesten Animationsserien aller Zeiten. Über 61 Episoden in drei Staffeln hinweg verzauberte die Geschichte von Aang, dem letzten Luftbändiger, und seinen Freunden ein Millionenpublikum.

Der Erfolg mündete in ein umfangreiches Franchise: Neben der Originalserie erschienen Comics, Videospiele und sogar ein Realfilm, der jedoch eher gemischte Reaktionen hervorrief. Inzwischen liegt die Marke in den Händen von Paramount, dem Medienkonzern, der die Rechte an der Serie hält. Doch genau das ist es, was den Synchronsprecher Greg Baldwin, der in der dritten Staffel dem weisen Onkel Iroh seine Stimme lieh, zutiefst verärgert.

Er wirft Paramount vor, das Erbe der Serie zu missachten und sie nicht angemessen zu würdigen. Der Grund für Baldwins Frustration ist die jüngste Entscheidung von Paramount, die Entwicklung eines Rollenspiel-Videospiels zu "Avatar: Der Herr der Elemente" auf Eis zu legen. Dieses Spiel hätte Fans die Möglichkeit gegeben, in die Welt der Bändiger einzutauchen und eigene Abenteuer zu erleben. Doch nach Jahren der Entwicklung wurde das Projekt gestoppt, ohne dass eine offizielle Begründung folgte.

Baldwin, der sich auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu Wort meldete, ließ kein gutes Haar an der Führung des Studios. Er teilte die "bittere Wahrheit" über das Management und sprach frei von der Seele. In seiner Tirade richtete er sich direkt gegen Paramount: Diese seelenlosen Bastarde verachten eine Serie über Gnade, Erlösung und den Kampf gegen den Faschismus zutiefst. Avatar - Der Herr der Elemente ist ihnen ein Rätsel.

Sie schätzen das Franchise nicht. Wörtlich deklamierte er: Sie schätzen es nicht. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Viele teilten Baldwins Ansichten und beklagten sich über den Umgang von Paramount mit dem Franchise.

Schon seit Längerem gibt es Kritik an der mangelnden Präsenz von Avatar-Inhalten. Während andere Marken wie Star Wars oder Marvel konsequent erweitert werden, scheint Paramount beim Thema Avatar auf der Stelle zu treten. Die Einstellung des Rollenspiels ist nur ein weiteres Beispiel für das Missmanagement. Hinzu kommt, dass das angekündigte Reboot oder eine mögliche Neuauflage der Serie bisher nicht über Gerüchte hinausgekommen ist.

Baldwin, der als Stimme von Iroh eine besondere Verbindung zur Serie hat, spricht damit vielen Fans aus dem Herzen. Es bleibt abzuwarten, ob Paramount auf die Kritik reagieren wird oder ob das Franchise weiterhin ein Schattendasein fristet. Fest steht jedoch, dass die Liebe der Fans zu Avatar ungebrochen ist - unabhängig davon, was die Bosse im Hintergrund entscheiden





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