Segway Navimow i208 LiDAR: Einfaches Mähroboter mit LiDAR-Navigation

Der Segway Navimow i208 LiDAR ist ein Mähroboter mit LiDAR-Navigation, der für Gärten bis 800 Quadratmeter ausgelegt ist. Er bietet eine präzise Navigation, einen einfachen Aufbau und eine zuverlässige Hinderniserkennung. Besonders hervorzuheben ist die LiDAR-Technologie, die die Umgebung per Laserstrahl scannt und eine präzise 3D-Karte des Gartens erstellt. Mit dem integrierten 4G-Modul lässt sich der Mähroboter jederzeit per App steuern und meldet sich bei Problemen direkt aufs Smartphone.

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Mehr dazu lesen Sie - Einmal einrichten, Jahrelang mähen lassen – da lohnt sich der Griff zum Testsieger-Mähroboter 2026. Man richtet ihn ein, gewöhnt sich an seine Eigenheiten, integriert ihn in den Gartenalltag und lebt dann jahrelang mit ihm. Da lohnt es sich, nicht beim erstbesten Angebot zuzugreifen, sondern beim richtigen. Der Segway Navimow i208 LiDAR ist aktuell Testsieger 2026 und setzt mit modernster LiDAR-Navigation auf eine Technik, die bei Mährobotern noch längst nicht Standard ist.

Der Segway Navimow i208 LiDAR ist für Gärten bis 800 Quadratmeter gemacht. Selbst anspruchsvolle Hanglagen bis 45 Prozent Steigung meistert der mit Geländereifen ausgestattete Mähroboter problemlos, was viele günstigere Modelle schlicht überfordert. Nützlich ist auch das integrierte 4G-Modul: kein WLAN nötig, keine Reichweitenprobleme. Stattdessen ist der Mähroboter immer erreichbar, lässt sich jederzeit per App steuern und meldet sich bei Problemen direkt aufs Smartphone.

Viele Mähroboter ohne Begrenzungskabel setzen auf RTK, ein System, das per Satellit und einer fest installierten Antenne im Garten navigiert. Klingt komfortabel, hat in der Praxis aber gleich zwei Schwächen: Erstens muss die Antenne aufgestellt, verkabelt und dauerhaft im Garten platziert werden. Zweitens ist RTK auf ein stabiles GPS-Signal angewiesen – unter dichten Bäumen, neben hohen Gebäuden oder bei bewölktem Himmel wird die Navigation schnell unzuverlässig. Bei dem Segway Navimow i208 LiDAR läuft das anders.

LiDAR – bekannt aus selbstfahrenden Autos – scannt die Umgebung per Laserstrahl millionenfach pro Sekunde und erstellt daraus eine präzise 3D-Karte des Gartens. Keine Antenne, keine externe Station, kein GPS-Signal nötig. Einmal einrichten, App starten, mähen lassen. Besonders stark zeigt sich das bei schlechten Lichtverhältnissen, etwa früh morgens, abends oder unter dichten Bäumen.

Hier werden rein kamerabasierte Systeme schnell unsicher. LiDAR mäht einfach weiter. Für wen ist der Segway Navimow i208 LiDAR gemacht? Für Gärten bis 800 Quadratmeter – das deckt den typischen Garten eines Einfamilienhauses locker ab.

Selbst anspruchsvolle Hanglagen bis 45 Prozent Steigung meistert der mit Geländereifen ausgestattete Mähroboter problemlos, was viele günstigere Modelle schlicht überfordert. Nützlich ist auch das integrierte 4G-Modul: kein WLAN nötig, keine Reichweitenprobleme. Stattdessen ist der Mähroboter immer erreichbar, lässt sich jederzeit per App steuern und meldet sich bei Problemen direkt aufs Smartphone. Wer schon mal mit einem WLAN-abhängigen Roboter gekämpft hat, weiß, wie viel das im Alltag wert ist.

Zusätzlich bietet die Garage einen Schutz vor Witterung und verlängert die Lebensdauer des Mähroboters. Wer 899 Euro in einen Testsieger-Mähroboter investiert, möchte natürlich möglichst lange davon profitieren. Die Garage hält Witterung fern, verlängert die Lebensdauer und sorgt dafür, dass der Roboter auch in Jahr drei und vier noch so zuverlässig arbeitet wie am ersten Tag.

Aktuell für 899 Euro bei Amazon erhältlich ist – während andere Händler den Mähroboter allein schon für annähernd diesen Preis verkaufen – macht es zum bislang besten Angebot für den i208 LiDAR überhaupt. Wer sich nicht auf Hersteller-Versprechen verlassen will, findet beim Segway Navimow i208 LiDAR inzwischen einige Fachtests: testberichte.de bewertet ihn mit 1,4 – sehr gut, Computer Bild benotet sogar mit 1,2. imtest.de hat ihn zum Testsieger 2026 gekürt und lobt vor allem die präzise Navigation, den einfachen Aufbau und die zuverlässige Hinderniserkennung.

Bei Amazon kommt der Mähroboter auf 4,6 Sterne aus 31 Bewertungen – für ein noch relativ neues Gerät eine sehr gute Bewertung. Herumliegende Gegenstände, im Test sogar eine Igel-Attrappe, umfuhr der Roboter souverän. Eine Schwäche haben die Tester aber auch festgehalten: Sehr enge Durchgänge passiert der i208 LiDAR nicht immer zuverlässig. Wer einen Garten mit schmalen Verbindungswegen zwischen zwei Rasenflächen hat, sollte das im Hinterkopf behalten.

Insgesamt überzeugt das Gesamtpaket: leiser Betrieb mit nur 48 Dezibel, sauberes Schnittbild und eine App, die auch Nicht-Techniker nicht überfordert





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