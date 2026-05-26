Segway Navimow i208 LiDAR – Testsieger 2026 für präzises, kabelloses Mähen bis 800 m²

Der Segway Navimow i208 LiDAR überzeugt mit LiDAR‑Navigation, 4G‑Konnektivität und einfacher App‑Steuerung. Für Gärten bis 800 m², Steigungen bis 45 % und mit Schutzgarage zum Preis von 899 Euro – jetzt Testsieger 2026.

Der Segway Navimow i208 LiDAR hat sich im Test 2026 als klarer Spitzenreiter unter den Mähroboter n etabliert und überzeugt durch eine Kombination aus hochmoderner LiDAR‑Navigation, robustem Design und smarter Konnektivität.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen, die auf RTK‑Systeme mit externen Antennen und ständiger GPS‑Abhängigkeit setzen, arbeitet der i208 ausschließlich mit einem Solid‑State‑LiDAR‑Sensor, der den Garten in Millionen‑fachen Laserscans pro Sekunde vermisst und daraus eine präzise 3‑D‑Karte erzeugt. Diese Technologie, die bislang vor allem in autonomen Fahrzeugen zum Einsatz kam, ermöglicht ein zuverlässiges Mähen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, dichter Bewaldung oder starkem Schatten.

Ohne separate Antenne, ohne Drahtbord oder künstliche Signalverstärkung kann das Gerät unmittelbar nach der Installation über die begleitende App gestartet werden und legt eigenständig sämtliche Mähzonen fest. Die integrierte 4G‑Anbindung sorgt zudem dafür, dass der Roboter jederzeit erreichbar ist, ohne ein lokales WLAN‑Netz zu benötigen, und meldet Störungen direkt an das Smartphone des Besitzers. Der i208 LiDAR ist für Gärten bis zu 800 Quadratmeter ausgelegt und meistert dabei Steigungen von bis zu 45 Prozent dank speziell entwickelter Geländereifen.

Diese Leistungsfähigkeit übertrifft viele preisgünstigere Konkurrenzmodelle, die bereits bei moderaten Gefällen an ihre Grenzen stoßen. Die automatische Kartierung eliminiert den mühsamen Einmessvorgang, denn das Gerät erkundet den gesamten Außenbereich selbstständig, erkennt Hindernisse und plant die effizienteste Mähroute. Der Geräuschpegel liegt mit lediglich 48 Dezibel im Bereich eines leisen Gesprächs, was das Arbeiten im Garten besonders angenehm macht. Die Schnittqualität ist gleichmäßig und sauber, sodass das Grün stets gepflegt aussieht.

Tester von testberichte.de bewerteten das System mit der Gesamtnote 1,4 (sehr gut) und hoben die präzise Navigation sowie die einfache Handhabung hervor. Auch die Nutzerbewertungen auf Amazon liegen mit 4,6 von 5 Sternen bei 31 Reviews im oberen Bereich, wobei besonders die zuverlässige Hinderniserkennung – sogar bei ungewöhnlichen Objekten wie einer Igel‑Attrappe – genannt wird. Ein wichtiges Detail für die Langlebigkeit des Geräts ist der separate Garagen‑Aufbau, der den Mähroboter vor Witterungseinflüssen wie Regen, starker Sonneneinstrahlung oder Frost schützt.

Der Hersteller empfiehlt, das Gerät in einer geschlossenen Unterbringung zu lagern, um die Elektronik, den Akku und das Gehäuse vor vorzeitiger Alterung zu bewahren. Das aktuelle Komplettpaket, das den i208 LiDAR zusammen mit einer passenden Schutzgarage für 899 Euro bei Amazon enthält, stellt das bislang günstigste Angebot auf dem Markt dar und ermöglicht den sofortigen Einstieg in ein wartungsarmes Mähsystem.

Potenzielle Käufer sollten allerdings beachten, dass sehr enge Durchgänge – zum Beispiel schmale Verbindungswege zwischen zwei Rasenflächen – vom Roboter nicht immer zuverlässig passiert werden können. Wer jedoch über eine großzügige Gartengröße bis zu 800 m² verfügt und Wert auf eine zukunftssichere Navigation legt, findet im Segway Navimow i208 LiDAR ein überzeugendes Gesamtpaket, das Komfort, Effizienz und Technologie optimal vereint





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