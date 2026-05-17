Sehr dramatisch: Sechs Bundesliga-2-Klubs kämpften um den Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag, jetzt sind Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster abgestiegen.

Die Situation am Ende der Saison in der Bundesliga-2 ist extrem spannend. Sechs Klubs mussten den Klassenerhalt noch vor dem letzten Spieltag in die Hand nehmen.

Die Würfel sind gefallen! Sechs Klubs mussten vor dem finalen Spieltag in der 2. Liga noch um den Klassenerhalt bangen. Nun ist klar: Neben Preußen Münster (schon vorher abgestiegen) muss auch Fortuna Düsseldorf runter in die 3.

Liga. Der größte Krimi gibt's im direkten Duell zwischen Fürth und Düsseldorf. Die Fortuna, vor dem Spieltag auf Platz 15, geht mit 3 Punkten Vorsprung und dem um 5 Treffer besseren Torverhältnis in das Endspiel. Aber das Drama beginnt ganz früh.

Fürth macht nach nur 2 Minuten durch Felix Klaus das 1:0. Dadurch rutscht Fortuna auf den Relegationsplatz ab. Bielefeld wäre gerettet. Dresden erzielt mit der ersten Ecke das 1:0 gegen Kiel.

Vermeij knipst. Dynamo ist damit sicher durch. Schon ein Punkt reicht, um nicht auf den Relegationsplatz abzurutschen. Gleiches gilt für Magdeburg, die zu Hause gegen Lautern spielen.

Wieder ein Tor in Fürth (Eigentor von Egouli). Zu diesem Zeitpunkt fehlen den Kleeblättern nur noch ein Treffer, um das vor dem Kick um 5 Tore schlechtere Torverhältnis gegenüber der Fortuna wettzumachen und so endgültig an den Rheinländern vorbeizuziehen. Torwart Kastenmeier (in Blau) redet der Mannschaft ins Gewissen. Hilft nur nicht.

Nur eine Minute später geht Hertha (Tor von Gechter) in Bielefeld in Führung. Jetzt rutscht die Arminia plötzlich auf Platz 17 ab und würde mit Münster den Gang in Liga 3 antreten müssen. Die Fortuna, noch immer 0:3 hinten in Fürth, klettert wieder auf den Relegationsplatz. Zeitgleich macht auch Aufsteiger Schalke das 1:0 gegen Braunschweig.

Die Löwen könnten jetzt sogar noch auf den 16. Platz abrutschen. Noch 3 Gegentore auf Schalke und die Fortuna hätte trotz 0:3-Rückstands in Fürth das bessere Torverhältnis. Unglaublich: Zur Halbzeit sind mit Braunschweig, Fürth und Düsseldorf drei Teams punktgleich und nur durch jeweils ein Tor in der Distanz voneinander getrennt.

Grodowski erzielt das 1:1 für Bielefeld. Plötzlich klettert die Arminia von Platz 17 auf 14 und ist wieder gerettet. Jetzt sind es unglaubliche 4 Teams, die bei 37 Punkten stehen und nur durch das Torverhältnis getrennt sind. Fortuna ist wieder direkt abgestiegen, Fürth geht in die Relegation und Braunschweig ist gerettet.

Grodowski knipst erneut und dreht mit 2:1 die Partie zugunsten der Bielefelder. Die Arminia schraubt auf 39 Punkte, ist zu diesem Zeitpunkt sicher gerettet und klettert sogar auf Platz 13, weil Magdeburg gegen Lautern in Rückstand gerät. Die Arminia erhöht 6 Minuten nach der Führung auf 3:1 (Tor: Momuluh) und später sogar noch auf 4:1 (Tor: Russo/74. ), sowie 5:1 und 6:1.

Das vermeintliche 4:0 für Fürth durch Futkeu! Damit hat Fürth nun das genau gleiche Torverhältnis mit Braunschweig, hat allerdings mehr Treffer erzielt und wäre damit als 15. direkt gerettet. Die Löwen müssten in die Relegation. Abpfiff in Fürth, die sich mit einem Törchen mehr in die Relegation retten.

Fortuna muss deshalb direkt runter. Braunschweig wiederum ist ein Treffer besser als Fürth und rettet sich auf Platz 15 ins Ziel





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Bundesliga-2 Komplexität Spannung 2. Liga

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