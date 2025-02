Seidentücher 2025: Der Guide zum Styling

Seidentücher sind zurück und erobern 2025 unsere Garderobe. Entdecken Sie hier die vielfältigen Styling-Möglichkeiten des zeitlosen Accessoires und lassen Sie sich von Filmikonen wie Grace Kelly und Audrey Hepburn inspirieren.

Accessoire s wie Seidentücher n, Halstücher und Co. sind mittlerweile zu zeitlosen Wegbegleitern geworden, mit denen wir unseren Looks im Handumdrehen ein Upgrade verpassen können. Ob bedruckt, einfarbig, neutral oder in leuchtenden Farben, klein, in XL-Version, quadratisch, rechteckig oder krawattenförmig: Schal s und Halstücher bieten unerschöpfliche Styling -Möglichkeiten und sorgen immer für Eleganz und Stil.

Wir geben Tipps zum Halstuchbinden und zeigen, wie Sie das vielseitigste aller Accessoires kombinieren können – und dabei so elegant bleiben, wie es auch Stilikonen wie Grace Kelly oder Audrey Hepburn bewiesen. Auch wenn es sich bei Seidentüchern nicht um eine modische Neuerscheinung handelt, ist es auch in diesem Fall so wie in vielen Dingen: Alles kehrt irgendwann wieder zurück. Und so werden die Seidentücher, die uns an Stilikonen um Grace Kelly, Audrey Hepburn und später auch Blair Waldorf und Serena van der Woodsen aus 'Gossip Girl' erinnern, 2025 wieder rauf und runter getragen. Sei es als Halstuch, Haarband, Accessoire an der Handtasche, Oberteil oder Gürtel – die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Daher lässt sich die gestellte Frage ganz eindeutig beantworten: Ja, Seidentücher sind wieder in und erobern unsere Garderobe dieses Jahr in Windeseile.Der Look zum Nachshoppen Seidentücher liegen 2025 im Trend und lassen sich so vielseitig kombinieren wie kaum ein anderes Accessoire. Sei es ganz klassisch im Stil von Grace Kelly und Audrey Hepburn oder im Haar, an der Handtasche, um die Schultern gelegt oder als Top. Im Folgenden zeigen wir, was Sie alles aus einem Seidentuch herausholen und geben Tipps, wie Sie Ihr Halstuch binden können. Was gibt es Schöneres, als den Look einer Filmdiva nach zu stylen? Passend für einen Alltagslook kann Grace Kelly zu unserer Inspiration werden, indem wir ein farbenfrohes, um den Kopf gebundenes Seidentuch zu einem Jeans-Look kombinieren. Aber auch für andere Outfits ist ein Seidenschal immer eine gute Wahl und verleiht immer einen femininen Touch. Für einen besonderen Hingucker sorgen vor allem Seidenschals im Batik-Stil. Fast schon im Rockabilly-Stil, aber in unauffälliger Größe können wir das Seidentuch perfekt mit Hemden, T-Shirts oder Overalls kombinieren – wie auch schon Audrey Hepburn ihr Stilgefühl bewies. Je ausgefallener, desto besser: Der Schal darf hierbei gerne zum Protagonisten Ihres Outfits werden.Der Look zum Nachshoppen Als Choker, an der Handtasche hängend, am Rucksack verknotet, am Knöchel oder am Handgelenk: Der Schal kann ohne Einschränkungen ein Teil von all Ihren Looks und Outfits werden. Seien Sie mutig und kombinieren Sie ihn mit all Ihren Accessoires. An die Handtasche geknotet sorgt das Seidentuch nicht nur für einen eleganten Farbtupfer, sondern bietet auch eine stilvolle Möglichkeit, Ihr restliches Outfit mit ihr zu verbinden. Wer mag, kann das Halstuch statt an der Handtasche auch direkt um das Handgelenk binden – das sorgt für einen verspielten Twist und Variation. Der Look zum Nachshoppen Dass Gürtel im Trend sind, haben bereits etliche Designer:innen bewiesen. Eine tolle Möglichkeit, um unsere Silhouette zu betonen, ist ein um die Taille gewickelter Seidenschal. Je nach persönlichem Stil können wir ihn mit einem einfachen Knoten oder auch einer Schleife befestigen. Um den Look noch spannender zu machen, wählen Sie eine Kontrastfarbe zu Ihrem restlichen Outfit und tragen Sie den Schal als schmeichelhaften Gürtel um die Hüfte. Auch im Zeitalter von Scrunchies sind Seidenschals eine wahre Konkurrenz für Haarbänder. Sie werden zum besonderen Hingucker, wenn sie in einem Pferdeschwanz getragen werden, aber auch in einem Dutt gestylt können Seidenschals tolle Accessoires sein. Ein besonderes Statement setzt der Seidenschal als Stirnband getragen und in einer leuchtenden Farbe, die ihn zum Hingucker Ihres Outfits werden lässt. Der Look zum Nachshoppen Aber auch in der Variante als Kopftuch lässt sich ein Halstuch vielseitig einsetzen. Falten Sie es hierfür zu einem Dreieck und legen Sie die breite Kante am Oberkopf an. Je nachdem, ob Sie Pony tragen oder nicht, können Sie das Haar locker ins Gesicht fallen lassen. Zum Fixieren wird das Tuch im Nacken geknotet und gegebenenfalls mit Bobby Pins festgesteckt. Halstücher bieten sich auch perfekt als Haar-Accessoire an. Je nach Haardicke können sie sogar ein Haargummi ersetzen. Binden Sie Ihr Haar dazu entweder zu einem hohen, tiefen, mittelhohen Zopf oder zu einem Dutt und knoten Sie das Seidentuch ganz schlicht darum. Die Seiten können Sie lässig herunterfallen lassen – das sorgt für einen eleganten Look und bietet sich an, um die Farben des restlichen Outfits in der Frisur aufzugreifen. Im Frühling und Sommer lässt sich das Trend-Accessoire auch zum Oberteil umfunktionieren. Nutzen Sie hierfür am besten ein großes Seidentuch mit quadratischer For





