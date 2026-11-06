Seimen bestätigt als VfB-Nummer 1 - Hoeneß dementiert Torwart-Rotation

Sebastian Hoeneß klärt auf: Dennis Seimen bleibt Nr. 1 beim VfB Stuttgart. Fabian Bredlow hilft nur bei Belastungssteuerung, keine Rotation.

Sebastian Hoeneß hat die Situation um das Tor beim VfB Stuttgart vor dem Duell gegen Werder Bremen eindeutig geklärt. Der Trainer bestätigte, dass Dennis Seimen die unumstrittene Nummer eins ist. Ein Wechseln der Keeper im Sinne einer Rotation findet nicht statt.

Klarschaffe zur Torhüter-Priorität

Dennis Seimen wird am Samstag um 18:30 Uhr im Tor des VfB gegen Werder Bremen stehen. Dies ist eine direkte Aussage des Trainers vor der Pressekonferenz. Hoeneß betonte, dass er in der Kommunikation sehr deutlich war. Er erwarte, dass diese Klarheit auch in den Medien widergespiegelt wird. Es gibt keinen Zweifel an der Position des jungen Torhüters.

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Der VfB-Stuttgart-Trainer fügte hinzu, dass die Möglichkeit offen gehalten wurde, die Belastung von Seimen zu steuern. Dies geschah jedoch nicht durch eine Rotation im herkömmlichen Sinne. Die Entscheidung fiel gezielt zur Leistungssteuerung. Die Basis bleibt die klare Hierarchie im Kader.

Transparente Kommunikation im Verein

In den letzten acht Spielen wechselte Sebastian Hoeneß fünfmal den Torwart. Dies führte zu öffentlichen Spekulationen über eine Rotation. Hoeneß erklärte, dass dies nach innen und außen transparent kommuniziert wurde. Er versteht nicht, warum dies falsch dargestellt wird. Es handelte sich um eine gezielte Taktik zur Schonung.

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Die Verletzung von Seimen im Oberschenkel während der Vorbereitung sorgte für den ersten Wechsel. Er fiel bis Mitte Oktober aus. Fabian Bredlow vertrat ihn in dieser Zeit sehr gut. Nach Seimens Rückkehr im Oktober stand das Talent fünfmal im Tor. Bredlow kam dreimal zum Einsatz.

Strategie zur Belastungssteuerung

Fabian Bredlow bestätigte die Lage in Istanbul bei Galatasaray. Er sagte, es sei nicht klar definiert, wer genau welches Spiel spielt. Der Verein kommunizierte offen, dass Dennis Seimen die Nummer eins ist. In der englischen Woche mit drei Auswärtsspielen ergab ein Wechsel Sinn.

Dies diente der Schonung des jungen Talents. Seimen sollte langsam aufgebaut werden. Die Belastung des 20-Jährigen sollte kontrolliert werden. Nur das Wort Rotation scheint im Verein verboten. Die Struktur bleibt stabil und klar definiert.

Ausblick auf das Spiel in Bremen

Der VfB Stuttgart bereitet sich nun auf das nächste Spiel vor. Dennis Seimen wird im Tor stehen. Dies entspricht der erklärten Strategie des Trainers. Die Fans und Medien können sich auf den Stammtorhüter verlassen. Die Alternative bleibt eine starke Nummer zwei.