Dreizehn Jahre gesammelter Daten ergeben ein auffälliges Muster: Der Anteil schweren Sauerstoffs in der Marsluft schwankt mit den Jahreszeiten. Eine mögliche Erklärung ist Wasser an der Oberfläche.

Dreizehn Jahre gesammelter Daten ergeben ein auffälliges Muster: Der Anteil schweren Sauerstoffs in der Marsluft schwankt mit den Jahreszeiten. Eine mögliche Erklärung ist Wasser an der Oberfläche.analysiert seit 2012 die dünne Atmosphäre des Mars, die zu rund 95 Prozent aus Kohlendioxid besteht.

Eine neue Auswertung dieser Daten deutet nun auf kleine Mengen Wasser an der Oberfläche hin, wie die in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ erschieneneIm Fokus standen schwere Varianten von Sauerstoff und Kohlenstoff im atmosphärischen CO2. Frühere Messungen zeigten eine Anreicherung schwerer Varianten, vermutlich weil leichte Atome über Jahrmilliarden ins All entwichen sind.

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Wie das Wissenschaftsportal „“ berichtet, misst der Rover ihren Anteil direkt am Boden des Gale-Kraters bereits seit 2012, also schon gut 13 Jahre lang. Es ist die erste Langzeit-Messreihe vor Ort. Die Forscher suchten eine Erklärung dafür, warum die Marsluft vor allem im Frühling und Sommer mehr schweren Sauerstoff enthält.

Sie prüften, ob bekannte Vorgänge die Schwankungen erklären: etwa Trockeneis, das an den Polen gefriert und wieder verdampft, am Boden haftendesMars: Austausch mit Wasser als mögliche Erklärung für mehr schweren Sauerstoff Die Geochemikerin Heather B. Franz und ihre Kollegen vermuten stattdessen einen Sauerstoffaustausch zwischen CO2 und Wasser, das an Bodenkörnern haftet oder hauchdünne, flüssigkeitsähnliche Filme bildet, die selbst bei sehr tiefen Temperaturen entstehen. Dieser Austausch wurde auf der Erde bereits beobachtet: bei CO2, das in antarktischem Eis eingeschlossen ist, bei Temperaturen bis zu -35 Grad Celsius.

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Der Austausch läuft dort langsamer ab als in flüssigem Wasser bei 0 Grad. Wasser auf dem Mars: Weitere Curiosity-Messungen könnten offene Fragen klären Die Forscher halten es für plausibel, dass es sich eher um einen lokalen oder regionalen Austausch handelt als um einen planetenweiten. Belegt ist die Erklärung aber noch nicht: Alle Proben stammen aus dem äquatornahen Gale-Krater, und weder der Sauerstoffaustausch noch Wasserfilme wurden direkt beobachtet.

Weitere Messungen könnten Hinweise geben – etwa nach Staubstürmen oder an einem anderen Ort. Dass der Mars Jahreszeiten hat, liegt an seiner geneigten Achse, die mit 25 Grad der Erdachse ähnelt. Wie die Schweizer Online-Plattform „“ erklärt, dauert sein Jahr aber deutlich länger als das der Erde, weil der Mars weiter von der Sonne entfernt ist und deshalb einen größeren Weg zurücklegen muss. Die Erde braucht genau ein Jahr, um die Sonne zu umrunden.

Die Dauer, die andere Planeten brauchen, unterscheidet sich jedoch stark anhand ihrer Entfernung zur Sonne sowie ihrer Geschwindigkeit:Laut „SimplyScience“ beträgt der Abstand zur Sonne beim Mars 228 Millionen Kilometer, bei der Erde sind es 150 Millionen. Eine Jahreszeit auf dem Mars dauert deshalb deutlich länger als auf der Erde.