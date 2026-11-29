Beim Weihnachtsshopping auf Zypern wird Marlisa Rudzio nachdenklich. Hinter ihrer Abneigung gegen das Fest steckt ein Verlust.

von ihren Gefühlen eingeholt. Gemeinsam mit einer Begleitung besuchte die Influencerin am Montag eine Filiale der Handelskette Jumbo, in der sie auf eine riesige Weihnachtsabteilung stieß.

In ihrer-Story zeigte sich die Realitydarstellerin zunächst überwältigt von der Fülle an festlicher Dekoration und den zahlreichen Weihnachtsartikeln. Doch während sich viele Menschen auf die bevorstehenden Feiertage freuen, ist diese Zeit fürInmitten der weihnachtlichen Kulisse gewährte sie ihren Followern einen emotionalen Einblick in ihr Privatleben: "Seitdem meine Mama vor vier Jahren gestorben ist, hasse ich Weihnachten. Das wird bei uns irgendwie gar nicht mehr gefeiert", gestand die Influencerin.

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Der Verlust ihrer Mutter hat ihre Einstellung zu den Feiertagen grundlegend verändert.diese persönlichen Worte mit ihrer Community teilte, nahm sie ihre Follower mit auf einen ausgiebigen Rundgang durch das Geschäft. Dabei präsentierte sie die üppig geschmückten Auslagen, in denen sich neben bunten Christbaumkugeln und künstlichen Tannenbäumen auch zahlreiche Weihnachtsmannfiguren, Schneemänner, Rentiere und glitzernde Geschenkpakete tummelten.