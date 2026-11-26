Seit neun Monaten zeigt sich Meghan ohne ihren Verlobungsring. Ein Schmuckexperte hat einen Verdacht.

Verlobungsring? Seit mittlerweile neun Monaten fehlt von dem kostbaren Schmuckstück an der linken Hand der Herzogin von Sussex jede Spur. Nach Angaben derbeläuft sich der geschätzte Wert des Rings auf rund 120.000 Pfund .

Zuletzt gesichtet wurde er demnach im Februar 2026 an ihrem Finger, als stammen. Ein Schmuckexperte hält es nun für denkbar, dass die bereits mehrfach veränderte Ringschiene Schaden genommen hat oder sogar gebrochen ist. Bestätigt ist ein solcher Defekt allerdings nicht.seiner Frau im Jahr 2017 die Frage aller Fragen stellte, soll der Ring insgesamt viermal überarbeitet worden sein. Genau dieser Punkt dürfte laut James Constantinou nun zum Verhängnis geworden sein.

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Der Gründer von Prestige Pawnbrokers, den viele aus der Channel-4-Sendung "Posh Pawn" kennen, erklärte gegenüber"Jedes Mal, wenn man Gold schneidet, erhitzt oder neu formt, greift man in seine Struktur ein. Wenn man das wiederholt macht, kann das die Ringschiene schwächen und sie anfälliger dafür machen, Risse zu bekommen, zu brechen oder Steine zu verlieren – insbesondere, wenn das Metall ohnehin dünn ist.