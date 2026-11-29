Der demente 74-Jährige war unbemerkt aus dem Krankenhaus verschwunden. Wo ihn eine Streife fand.

Ein 74-Jähriger hatte unbemerkt ein Krankenhaus in St. Georg verlassen. Nun ist er wieder aufgetaucht. Der 74-Jährige wurde seit Donnerstagvormittag vermisst. Weil die Suchmaßnahmen erfolglos blieben, suchte die Hamburger Polizei öffentlich nach dem Senior.

Mit Erfolg. Der Mann hatte unbemerkt ein Krankenhaus an der Lohmühlenstraße in St. Georg verlassen, in dem er stationär behandelt wird. Der 74-Jährige wohnt eigentlich in Barmbek-Nord, ist an Demenz erkrankt und orientierungslos. Am Sonntag gaben die Beamten Entwarnung: „Der Vermisste wurde durch eine Streife der Bundespolizei im Stadtteil Altona angetroffen“, sagte Polizeisprecher Christian Schreiber.

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