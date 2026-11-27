Wer sich in den vergangenen Tagen bei Amazon Prime umgeschaut hat, wird früher oder später auch über den Thriller Perfekte Lügner gestolpert sein. Seit über einer Woche befindet er sich in den Charts.

Wer sich in den vergangenen Tagen bei Amazon Prime umgeschaut hat, wird früher oder später auch über den Thriller Perfekte Lügner gestolpert sein. Seit über einer Woche befindet er sich in den Charts.gelegt.

Sowohl im Film- als auch im Serienbereich hat der Streamer zahlreiche neue Projekte veröffentlicht, die an den Erfolg von Culpa Mia, Maxton Hall und Co. anschließen sollen. In diesen Kreis gehört auch das jüngste Original:. Erwartet also keinen entspannten Liebesfilm vor traumhafter Kulisse. Stattdessen entführt uns die spanische Produktion in die düsteren Gänge einer Eliteuniversität, in der finstere Machenschaften – und heiße Gefühle – im Spiel sind.

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Konkret finden wir uns in den Räumen der Tagus-Universität ein. Hier soll die nächste Generation der Mächtigen des Landes geschmiedet werden. Schnell ist jedoch klar, dass mit dieser Ambition auch Jude schleicht sich in den Kreis der Cash-Brüder ein, denen ein ungeheurer Ruf vorauseilt. Sie stammen aus einer wohlhabenden Familie und müssen sich keine Gedanken um dieherauszufinden, findet sich bald in deren Welt wieder – und in dieser lauern vor allem Gefahr und Verführung.