Nach der ersten Saisonniederlage des BVB gegen Leverkusen sorgt eine umstrittene Abseitsentscheidung bei Trainer Niko Kovac für großen Ärger.

Borussia Dortmund kassiert gegen Bayer Leverkusen die erste Saison-Niederlage. Ein nicht gegebenes Tor sorgt für Ärger. Borussia Dortmund hat die Steilvorlage von Bayern München nicht ausgenutzt und sich einen heftigen Patzer geleistet.

Der BVB kassierte beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen seine erste Saisonniederlage und liegt lediglich einen Punkt vor dem Rekordmeister aus München, der am Samstag nur ein 0:0 beim Hamburger SV geholt hatte. Felix Nmecha narrte bei seinem Führungstreffer die gesamte Leverkusener Defensive und blieb vor Mark Flekken ganz cool. Kurz vor der Pause jubelte der BVB über das vermeintliche 2:0.

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Doch der Kopfballtreffer von Nico Schlotterbeck zählte nicht, weil Serhou Guirassy im Abseits stand und Torhüter Flekken irritiert hatte. So zumindest interpretierte es Schiedsrichter Daniel Schlager. Niko Kovac war nach dem Spiel stinksauer auf den Schiedsrichter.