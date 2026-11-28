Gegen diese Winter-Deals ist selbst Väterchen Frost machtlos! ❄️🧥 Hand aufs Herz: Team kuscheliger Kaschmir-Pullover oder Team dicke Daunenjacke – was darf im Winter auf keinen Fall fehlen?

Diese Preise lassen niemanden kalt! Bei Lands’ End gibt es am Black Friday ausgewählte Daunenmäntel und Kaschmir-Lieblinge zum halben Preis oder sogar noch günstiger. Wir haben vier schöne Stücke herausgepickt, die uns stilvoll durch die kalte Jahreszeit begleiten.

* kombiniert eine wärmende Füllung mit schmeichelnden Nähten und einer abnehmbaren Kapuze samt Webpelzrand. Das wasserabweisende Obermaterial ist praktisch bei ungemütlichem Winterwetter. Statt 219,99 Euro kostet der Mantel mit dem CodeHinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.

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* reicht in Normalgröße M stolze 123 Zentimeter in die Länge. Zusätzliche Reißverschlüsse am Saum versprechen dabei – trotz des langen Schnitts – ausreichend Bewegungsfreiheit. Lands’ End stuft das Modell in seiner höchsten Wärmekategorie ein. Mit dem Code* bringt mit seinem hübschen Kragen und der kurzen Knopfleiste frischen Wind in die Wintergarderobe.