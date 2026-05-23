Selbstfahrender Segelflieger stürzt auf der A45 in Olpe ab, Person stirbt - der Bergungsort ist gesperrt

Ein Segelflieger stürzt von der A45 bei Olpe ab, wobei ein Mensch ums Leben kommt. Der Bergungskörper wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. Die Ursache für den Absturz ist unklar.

Ein Motorsegler war unbeschadet geblieben, während ein Segelflieger mit angehängtem Hilfsmotor von der A45 in Olpe abstürzte, wobei ein Mensch mit aufkam. Auch auf der Gegenfahrbahn, die Richtung Dortmundslang, starrten sich aufgrund von Schaulustigen und Bremsmanövern derzeit die Fahrzeuge.

Gemäß den Angaben der Polizei kam ein Mensch ums Leben, der möglicherweise aus einem Leck bei dem Flugzeugwrack herausging. Es gibt erst erste Erkenntnisse, wonach der Flugzeugstart auf dem Segelflugplatz in Hünsborn im Sauerland stattgefunden hatte und kurz danach abstürzte. Der Bergungsort ist in der Zeit für die Bergungsarbeiten gesperrt. Der Grund für den Absturz des Segelflugzeuges ist derzeit unklar.

Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden anhalten, um die Unfallstelle zu untersuchen





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