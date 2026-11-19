Ein autonomes Elektroauto versuchte in einer Nacht 868-mal einzuparken, ohne Erfolg. Die Story hinter dem technisch bedingten Einpark-Desaster in China.

Ein fahrerloses Elektroauto hat in einem chinesischen Parkhaus für extreme Verwirrung und technische Probleme gesorgt. Die Überwachungskameras zeichneten eine nächtliche Szene auf, in der das autonome System versuchte, eine freie Parkposition zu finden. Der Vorgang verlief alles andere als erfolgreich, da das Fahrzeug trotz zahlreicher Versuche keinen passenden Platz fand.

868 Fehlschläge in einer Nacht

Der Eigentümer des Fahrzeugs erhielt am darauffolgenden Morgen Einblicke in die Systemprotokolle. Die Daten offenbarten ein erschütterndes Ergebnis: Das autonome Fahrzeug hatte in der Abwesenheit des Nutzers insgesamt 868 Einparkversuche gestartet. Jedes dieser Manöver scheiterte jedoch, sodass das Auto die ganze Nacht hindurch auf die Suche nach einer Lücke war.

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Die Aufnahmen der Überwachungskameras belegen das Ausmaß des Problems. Das Fahrzeug fuhr mal vorwärts in eine Lücke und versuchte es anschließend rückwärts in einer anderen Position. Diese repetitive Suche nach der idealen Stelle zog sich durch die gesamte Nacht, ohne dass das System eine stabile Position erreichte.

Auslösung via Smartphone-App

Die Ursache für das lang anhaltende Manöver wurde durch die Systemlogik des Herstellers ausgelöst. Wahrscheinlich wurde der Befehl zur automatischen Einparkhilfe über eine Smartphone-App gesendet. Sobald das System die Aufgabe erhielt, agierte es eigenständig weiter, bis es entweder einen Platz fand oder die Energie aufgebraucht war.

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SWR3 Redakteur Hans Liedtke hat diesen Vorfall analysiert und für die Öffentlichkeit aufgearbeitet. Er weist darauf hin, dass solche Szenarien nicht nur lästig, sondern auch ein Indiz für die aktuellen Grenzen der autonomen Parktechnologien sind. Die Interaktion zwischen Nutzer und Maschine zeigt hier Schwachstellen im Systemdesign.

Technische Folgen der Dauerlast

Die wiederholten Versuche stellen eine enorme Belastung für die Komponenten des Fahrzeugs dar. Experten diskutieren nun, ob diese 868 Manöver als Kurzstrecke gelten oder ob sie über einen längeren Zeitraum andauerten. Solche Fahrten sind bekanntermaßen schädlich für den Motor, da dieser nicht seine optimale Betriebstemperatur erreicht.

Die Frage, ab wann solche Fahrten als schädlich für das Auto gelten, ist komplex. Kurzstreckenfahrten führen oft zu einer Ansammlung von Feuchtigkeit und unverbranntem Kraftstoff. Im Fall des chinesischen Vorfalls kommt hinzu, dass die Motorkomponenten durch die ständigen Start- und Stop-Vorgänge einer speziellen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt waren.