Selena Gomez glänzt bei den BAFTAs mit Schiaparelli-Kleid

Selena Gomez strahlte bei der BAFTA-Verleihung 2025 in einem spektakulären Schiaparelli-Kleid. Das maßgeschneiderte Abendkleid mit funkelnden Details und schulterfreiem Mieder war ein echter Hingucker auf dem roten Teppich.

Selena Gomez brachte bei der BAFTA -Verleihung 2025 den Glamour des alten Hollywoods nach London. Die 32-Jährige setzt in ihren aktuellen Red-Carpet-Looks weiterhin auf eine Mischung aus Old-Hollywood-Glamour und femininer Eleganz. Bei der diesjährigen BAFTA -Verleihung in London erschien die Schauspielerin in einem spektakulären Abendkleid mit tiefem Ausschnitt auf dem roten Teppich.

Das maßgeschneiderte, mit funkelnden Perlen besetzte Kleid inklusive schulterfreiem Mieder aus schwarzem Samt stammt aus der Haute-Couture-Kollektion des französischen Modehauses Schiaparelli. Die aus silbernen Pailletten, Kristallen, Strasssteinen und Quasten bestehenden Applikationen machten das Outfit zu einem wahren Hingucker auf dem roten Teppich der britischen Film-Awards.Abgerundet wurde Gomez' BAFTA-Look von schwarzen High-Heels sowie funkelnden Schmuckstücken aus dem Hause Tiffany & Co., darunter glamouröse Ohrringe, zwei Armbänder und ein Diamant-Ring. Ihr dunkles Haar trug die 32-Jährige zu einer schlichten Hochsteckfrisur mit tiefem Mittelscheitel streng zurückgekämmt. Mascara sowie ein zarter Lippenstifft und rosige Wangen betonten das Gesicht der Schauspielerin, die für ihre Rolle im Film , 46, einen Award überreichen sollte. Bei der Öffnung des Umschlags kam es zu einem kurzen peinlichen Moment, als Gomez nicht gleich verstand, wer von den Nominierten in der Kategorie Herausragendes Debüt jetzt gewonnen hatte: 'Ich weiß nicht, was da steht', murmelte sie zuerst leicht verwirrt ins Mikrofon. Nach einer kurzen Pause, die ihr offensichtlich sehr peinlich war, verkündete sie schließlich: 'Sorry, Kneecap von Rich Peppiatt!'





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SELENA GOMEZ BAFTA SCHIAPARELLI MODE HOLLYWOOD GLAMOUR

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Selena Gomez im Bridal-Look: Übt sie mit diesem Kleid schon für die Hochzeit?Selena Gomez überraschte beim Santa Barbara Film Festival in einem süßen Bridal-Look. Ein erster Vorgeschmack auf ihre Hochzeit?

Weiterlesen »

Das perfekte schwarze Kleid: Amazon-Maxi-Kleid schmeichelt jeder FigurEin schwarzes Kleid, das allen passt? Amazon hat es geschafft. Dieses schlichte, aber raffinierte Maxi-Kleid schmeichelt jeder Figur dank seines Designs und der leichten Raffungen. Egal ob XXS oder 5XL – dieses Kleid lässt jede Frau strahlen.

Weiterlesen »

Selena Gomez: Liebesalbum mit ihrem Verlobten Benny BlancoSelena Gomez und Benny Blanco veröffentlichen ein gemeinsames Album, das die Liebesgeschichte des Paares würdigen soll.

Weiterlesen »

Selena Gomez gesteht persönliche Kämpfe trotz großen ErfolgsSelena Gomez spielt im Film 'Emilia Pérez' eine wohlhabende, aber unglückliche Frau – ein Gefühl, das sie aus ihrem eigenen Leben gut kennt.

Weiterlesen »

Machen Selena Gomez und ihr Benny jetzt etwa Musik zusammen?Bereits in der Vergangenheit arbeiteten Selena Gomez und Benny Blanco zusammen. Nun gab er einen Hinweis auf neue Musik mit der Sängerin.

Weiterlesen »

Trumps Abschiebungen: Selena Gomez reagiert mit Tränen-VideoSelena Gomez reagiert auf Trumps Abschiebepolitik mit einem emotionalen Video. Kurz danach löscht sie es wieder.

Weiterlesen »