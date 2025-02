Selena Gomez setzt auf den Puffy Bob als Trendfrisur 2025

Selena Gomez ist der neueste Star, der sich für den Bob-Haarschnitt entschieden hat. Der Puffy Bob, mit seinem natürlichen Volumen und entspannten Look, ist der neue Trend für 2025.

Selena Gomez ist das neueste Mitglied im inoffiziellen Club all jener Stars, die sich unlängst von ihren langen Haaren getrennt haben – und damit auf die unangefochtene Trendfrisur 2025 setzen. In den vergangenen Jahren hat die Schauspielerin bereits eine Vielzahl an unterschiedlichen Varianten der Bob-Frisur gezeigt. Beim American French Film Festival trug sie einen sanft gewellten Bob, bei den Golden Globes einen Old Hollywood Bob und bei der 4.

Academy Museum Gala im vergangenen Oktober einen Bob im Wet-Look. Sicher, in der Zwischenzeit mag sie zwar immer wieder zu längeren Haaren zurückgekehrt sein, der kürzere Haarschnitt scheint es ihr jedoch angetan zu haben. Selena Gomez setzt für 2025 auf den Puffy Bob als Trendfrisur. Am vergangenen Wochenende beim 40. Santa Barbara International Film Festival präsentierte die Schauspielerin einen Bob, der bislang noch nicht an ihr gesichtet wurde. Aufgrund der voluminösen Struktur könnte man ihn wohl am ehesten als Puffy Bob ('puffy' bedeutet auf Deutsch so viel wie 'aufgeschwollen') bezeichnen – oder eben in der Kurzform als 'Pob'. Verantwortlich für den Haarschnitt ist der Starfriseur (und langjährige Mitarbeiter von Selena Gomez) Renato Campora. Er verlieh ihrem Bob ein natürliches Volumen, wobei die Undone-Textur der knapp über den Schultern endenden Haare bereits jetzt die Vorfreude auf die ersten lauen Sommerabende schürt, an denen die Haare vom Tag am See oder Meer luftgetrocknet werden. Ein entspannter Look, der für einen tollen Stilbruch zum eleganten Red-Carpet-Dress sorgte – und den wir in seiner Lässigkeit 2025 hoffentlich noch öfter sehen werden.





SELENA GOMEZ TRENDFRISUR PUFFY BOB BOB-HAAR HAIRSTYLE TRENDS

