Selena Gomez und Benny Blanco enthüllen neues Album „Ich sagte ich liebe dich zuerst“

Selena Gomez und Benny Blanco überraschen ihre Fans mit der Ankündigung ihres neuen Albums „Ich sagte ich liebe dich zuerst“. Die erste Single „Scared Of Loving You“ ist bereits erhältlich. Das Album erscheint am 21. März.

Selena Gomez (32) überraschte ihre Fans mit einer aufregenden Neuigkeit: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Benny Blanco (36) bringt die Sängerin ein neues Album heraus! In einem emotionalen Instagram-Post enthüllte sie, dass das Werk mit dem Titel „Ich sagte ich liebe dich zuerst“ am 21. März erscheinen wird. Außerdem gibt es jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack – die erste Single „Scared Of Loving You“ steht bereits auf allen Streaming-Plattformen zur Verfügung.

Ihr Partner kommentierte den Post mit den Worten: „Ich liebe dich, Baby.“ Es ist nicht das erste Mal, dass der „Eastside“-Interpret und Selena gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Bereits für die Hits „Kill Em with Kindness“ und „Single Soon“ standen sie gemeinsam im Studio – damals waren sie allerdings noch kein offizielles Paar. Das neue Album soll nun besonders persönlich sein und über ihre Liebesgeschichte erzählen. Für die einstige Disney-Berühmtheit ist das Projekt auch musikalisch eine Veränderung: Die erste Single ist ein langsames Lied, in dem Selenas Stimme nur von einer Gitarre begleitet wird. In den Kommentaren unter dem YouTube-Video zum Song sind die Fans begeistert. „Ich kenne diese Seite von Selena gar nicht, aber es ist das Authentischste, was ich bislang von ihr gehört habe und ich liebe es“, schwärmt eine Zuschauerin. Benny und Selenas aufmerksame Follower sind von der Albumankündigung nicht überrascht. Bereits im Januar posteten die beiden ein Video auf TikTok, in dem sie eine Kollaboration anteaserten. In dem kurzen Clip läuft der Produzent auf seine Verlobte zu, während sie vor einem Aufnahmemikrofon sitzt





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SELENA GOMEZ BENNY BLANCO ALBUM I SAID I LOVE YOU FIRST SCARED OF LOVING YOU MUSIK

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Selena Gomez: Liebesalbum mit ihrem Verlobten Benny BlancoSelena Gomez und Benny Blanco veröffentlichen ein gemeinsames Album, das die Liebesgeschichte des Paares würdigen soll.

Weiterlesen »

Selena Gomez und Benny Blanco kündigen gemeinsames Album anUS-Popstar Selena Gomez (32) und ihr Partner Benny Blanco (36) haben ein gemeinsames Album angekündigt. Das Werk mit dem Titel «I Said I Love You First» soll am 21. März erscheinen. Bereits zum Valentinstag veröffentlichte Gomez das erste Lied des Albums, «Scared of Loving You».

Weiterlesen »

Machen Selena Gomez und ihr Benny jetzt etwa Musik zusammen?Bereits in der Vergangenheit arbeiteten Selena Gomez und Benny Blanco zusammen. Nun gab er einen Hinweis auf neue Musik mit der Sängerin.

Weiterlesen »

Selena Gomez sagte Critics' Choice Awards für Disneyland abAm 7. Februar fanden die alljährlichen Critics' Choice Awards statt. Sängerin Selena Gomez zog dem Event einen Ausflug ins Disneyland vor.

Weiterlesen »

'Rapunzel'-Fans wollen Benny Blanco nicht in Real-VerfilmungGerüchte um Benny Blanco: Selena Gomez' Verlobter könnte Flynn Rider in 'Rapunzel' spielen – die Fans sind nicht überzeugt.

Weiterlesen »

Selena Gomez gesteht persönliche Kämpfe trotz großen ErfolgsSelena Gomez spielt im Film 'Emilia Pérez' eine wohlhabende, aber unglückliche Frau – ein Gefühl, das sie aus ihrem eigenen Leben gut kennt.

Weiterlesen »