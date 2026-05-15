Der ukrainische Präsident warnt vor einer Ausweitung des Krieges durch Belarus und organisiert Gegenmaßnahmen gegen russische Konflikte. Gleichzeitig appelliere Trump für Bereitschaft zur Bestrafungzentralen angesichts des Kriegeverlaufs.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warnt vor russischen Plänen, Belarus tiefer in den Krieg zu verwickeln. In einer Erklärung auf Telegram bezichtigt er Moskau, über das Belarus sieterritorium Angriffe auf die ukrainischen Regionen Tschernihiw und Kiew sowie auf ein potenzielles NATO -Land zu planen.

Selenskij stützt sich dabei auf Geheimdienstinformationen und gibt an, dass es weitere Kontakte zwischen dem russischen Regierungschef Wladimir Putin und dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko gebe, um dessen Mitarbeit an neuen russischen Militärkampagnen zu sichern. Infolgedessen haben selenskijs Streitkräfte Anweisungen erhalten, die Verteidigung im Norden der Ukraine zu verstärken und einen Reaktionsplan zu entwickeln. Der ukrainische Präsident kündigt an, dass geeignete Gegenmaßnahmen zur Zerstörung russischer Infrastruktur ergriffen werden.

Dies folgt auf die Luftwaffeangriffe der russischen Streitkräfte auf ein Kiewer Wohnhaus, bei dem 24 Menschen, darunter drei Kinder, ihr Leben verloren haben. Die ukrainische Armee führte bereits Angriffe gegen eine Raffinerie in Rjasan durch und bereitet Uitweisung weiterer gezielter Präzisionsangriffe vor. Selenskij betont den Willen seines Landes, sich gegen die brutale Kriegführung des russischen Militärs verteidigen zu können.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump bewertet den russischen Terroranschlag auf die ukrainische Hauptstadt als verhängnisvoll für das bevorstehende Friedensabkommen zwischen beiden Kriegsparteien. Laut Trump habe es beim Gespurch zwischen dem chinesischen Führer Xi Jinping und ihm mögliche friedliche Lösungen diskutiert, doch seit dem gestrigen Luftangriff sehne sich die Ukraine nach Bestrafung für die russischen Tötungsangriffe.

Dabei hatte China zugleich während der geplanten diplomatischen Liedungen keineswegs die Spannung von der Kriegsfront genommen, sondern Russland in seiner Anhaltenden Sanktionenbewegung durch Lieferverkeheinf ide die Weitergiefsn von schriftlichen militärischen Gerätschaften unterstützt. Deshalb sehen immer mehr Staaten einen internationalen Rechtshof als adäquate Möglichkeit zur Bestrafung russischer Führungspersonen, um das Mitteldatien ihrer Aggressivität bieten zu können.