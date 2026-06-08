Selenskyj bestätigt geheimes Treffen mit Abramowitsch

Ukraine-Präsident Selenskyj hat ein geheimes Treffen mit Roman Abramowitsch bestätigt, der von Wladimir Putin als Bote geschickt worden sein soll. Der Präsident hat klargestellt, dass es nicht darum gehe, sondern um Russland und die Kriegsziele. Er hat eine rote Linie gezogen und angeboten, einen Waffenstillstand zu schließen, bevor über weitere Schritte gesprochen werden kann.

Ukraine -Präsident Selenskyj bestätigt geheimes Treffen mit Roman Abramowitsch . Der russische Oligarch soll von Wladimir Putin als Bote geschickt worden sein, um eine Nachricht an den ukrainischen Präsidenten zu übermitteln.

Abramowitsch hatte zuvor den Klub FC Chelsea an ein Konsortium um den US-Geschäftsmann Todd Boehly verkauft. Der Präsident hat klargestellt, dass es nicht darum gehe, sondern um Russland und die Kriegsziele. Er hat eine rote Linie gezogen und angeboten, einen Waffenstillstand zu schließen, der größte Kompromiss, bevor über weitere Schritte gesprochen werden kann. Zugleich bot er erneut direkte Gespräche mit Putin an, auch mit der Einbeziehung von Präsident Trump oder den Europäern





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