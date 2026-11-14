Selenskyj bietet Nato-Referendum unter Sicherheitsgarantien an

Ukraines Präsident Selenskyj macht einen Nato-Beitritt von einem Referendum abhängig, falls umfassende Sicherheitsgarantien inklusive Beistandsklausel gewährt werden. Details zu den Friedensverhandlungen in Abu Dhabi.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat andeutungsweise angedeutet, dass seine Regierung einen Verzicht auf Gebiete wie den Donbass nur dann in Betracht ziehen würde, wenn die Ukraine dafür einen Mitgliedschaftsanspruch bei der Nato erhält. Diese Position wurde erstmals am Freitag offengelegt, wobei Selenskyj betonte, dass ein Beitritt zur westlichen Militärgarantieorganisation in der ukrainischen Verfassung als festes Ziel verankert ist.

Friedensgespräche in Abu Dhabi

Laut einer Erklärung des ukrainischen Staatschefs wurde dieses Szenario während der jüngsten Runde der Friedensverhandlungen zwischen Kyjiw und Moskau in Abu Dhabi diskutiert. Die Gespräche dienten der Klärung der Grundfragen, die die internationale Gemeinschaft bezüglich territorialer Kompromisse und der zukünftigen Sicherheitsarchitektur der Ukraine stellt. Selenskyj bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Frage nach einem Nato-Beitritt im Austausch gegen Gebietsabtretungen erneut auf den Tisch gelegt wurde.

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Bedingungen für ein Referendum

Wolodymyr Selenskyj stellte klar, dass Kyjiw aktuell nicht bereit ist, bestehendes Territorium einfach abzutreten. Sollte jedoch ein umfassendes Sicherheitspaket garantiert werden, welches Sicherheitsgarantien auf dem Niveau des Artikels 5 der Nato-Charta beinhaltet, wäre der Präsident zu einem Volksentscheid bereit. Dieses Paket müsste zusätzlich eine gut ausgestattete Armee und umfangreiche Wiederaufbauhilfen umfassen, um die Souveränität des Landes langfristig zu sichern.

Absage an Neutralität und Verfassungsänderung

Gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine schloss Selenskyj jegliche Diskussion über einen neutralen Status der Ukraine kategorisch aus. Eine Änderung der Verfassung, die den Nato-Beitritt als Staatsziel festhält, lehnte er strikt ab. Er verwies darauf, dass die von russischer Seite geforderte Neutralisierung der Ukraine keine akzeptable Lösung darstellt und die in der Verfassung verankerten Rechte der Bevölkerung nicht tangiert werden dürfen.

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Gefahr neuer Konflikte in Europa

Der ukrainische Präsident warnte davor, dass eine Umgestaltung der europäischen Sicherheitsordnung im Sinne Russlands gefährliche Auswirkungen haben könnte. Selenskyj betonte, dass wahre Sicherheit in Europa nur durch die EU und die Nato garantiert werden kann. Eine solche Architektur würde nach seiner Auffassung dazu führen, dass neue Kriege ausbrechen könnten, da sie die bestehende Ordnung untergraben würde.

Langfristige Perspektiven und Unterstützung

Seit dem Überfall im Februar 2022 verteidigt sich die Ukraine mit westlicher Unterstützung gegen die Invasion. Die humanitäre und militärische Lage bleibt schwierig, da Hunderttausende Soldaten gefallen sind und zivile Opfer durch ständige Angriffe weiter steigen. Die jüngsten diplomatischen Schritte in Abu Dhabi markieren einen wichtigen Moment in der internationalen Wahrnehmung des Konflikts und der möglichen Wege zu einem Ende der Kampfhandlungen.