Selenskyj dankt Journalisten; Ukraine meldet Tote und Verletzte bei russischen Angriffen; Rüstungsindustrie als Wirtschaftsmotor

Präsident Selenskyj würdigt ukrainische und ausländische Journalisten. Bei russischen Angriffen in Saporischschja, Mykolajiw und anderen Regionen gibt es Tote und Verletzte. Finanzminister Martschenko betont den Boom der Rüstungsindustrie als Zukunftsfaktor.

Anlässlich des Journalistentag s in der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj ukrainischen Reportern und ausländischen Journalisten gedankt. Alles, was ukrainische Journalisten dokumentieren, sei die Wahrheit über den Krieg und ein Beweis für russische Verbrechen, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Es sei wichtig, dass diese Arbeit von hoher Qualität sei und dazu beitrage, dass Russland für all seine Verbrechen und Angriffe auf das Leben zur Rechenschaft gezogen werde.

Der Präsident dankte auch den engagierten ausländischen Medienschaffenden, die auf der richtigen Seite der Geschichte stünden und dafür sorgten, dass die Welt nicht vergesse oder schweige angesichts dessen, was in der Ukraine geschehe. Diese aktive Unterstützung helfe dabei, Hilfe auf politischer Ebene zu sichern. Selenskyj erinnerte zudem an alle Journalisten, die seit der russischen Invasion bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen sind. Die russischen Streitkräfte haben bei einem Angriff auf einen Kleinbus in der südostukrainischen Region Saporischschja den Fahrer getötet.

Eine Drohne habe den Kleinbus in der Siedlung Kuschuhum getroffen, teilte Gouverneur Iwan Fedorow mit. Der Fahrer war 56 Jahre alt. Aus den Regionen Cherson, Charkiw und Dnipropetrowsk wurden mehrere Verletzte nach russischen Angriffen gemeldet. In der Region Mykolajiw kam ein Mann bei russischen Drohnenangriffen ums Leben, vier weitere Menschen wurden verletzt.

Die Ukraine sieht ihre Rüstungsindustrie als dauerhafte Quelle wirtschaftlicher Stärke. Finanzminister Serhij Martschenko sagte auf dem Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) in Riga, die in der Ukraine geschaffene Nachfrage habe einen Wirtschaftszweig hervorgebracht, der nun boomt und ein wichtiger Teil der Zukunft sei. Entscheidend sei es nun, die Industrie zu stärken, ihr Entwicklungskapazitäten zu verschaffen und das militärische Potenzial für einen breiteren Markt zu öffnen.

Dazu stehe die Ukraine vor der Entscheidung, die Ausfuhr von Militärgütern zu ermöglichen. Durch den Ausbau und die Nutzung des Potenzials könnten nicht nur weitere Fortschritte bei militärischer Ausrüstung und Waffen erzielt werden, sondern auch ein natürliches ziviles Umfeld nach dem Krieg geschaffen werden, da ein Teil der Produktion auch für zivile Zwecke genutzt werden könne. Nach ukrainischen Angaben haben Drohnenpiloten der Streitkräfte die Kontrolle über einen Teil der russischen Landverbindung zur besetzten Halbinsel Krim aus der Luft übernommen.

Die Zeitung Kyiv Independent berichtete über eine Erklärung des Militärs, wonach ukrainische Drohnen russisches Gerät und Logistik entlang der Strecke zwischen Melitopol und Tschonhar ins Visier nehmen können. Dies habe Russlands militärische Versorgung und die Logistik für Treibstofflieferungen auf die Krim erschwert. In den vergangenen Wochen kam es auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel wiederholt zu Treibstoffengpässen, auch weil die Ukraine mehrfach erfolgreiche Angriffe auf die Ölinfrastruktur durchgeführt hat





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