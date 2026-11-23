Russland soll binnen einer Woche 165 Raketen auf die Ukraine gefeuert haben, sagt Selenskyj. Er fordert Washington auf, bereits bezahlte Patriot-Abfangraketen freizugeben.

Für die Abwehr ballistischer Raketen sind Patriot-Systeme besonders wichtig. Die Ukraine leidet nach Selenskyjs Angaben unter einem Mangel an den Abfangraketen, die in den USA produziert werden.

Washington muss zustimmen, wenn Drittstaaten US-Raketen an Kiew weitergeben. Selenskyj drängt auf die Freigabe von Lieferungen, die europäische Verbündete über das Nato-Programm Purl finanziert hätten.

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„Wir müssen unsere Verteidigung stärken“, schrieb er auf Telegram. Selenskyj zufolge feuerte Russland in einer Woche rund 2700 Angriffsdrohnen, fast 1460 Gleitbomben und 165 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine ab. Fast jede Region sei angegriffen worden. Russland nehme vor allem kritische Infrastruktur ins Visier, darunter Energieanlagen.

Viele Menschen hätten dadurch keinen Strom, kein Wasser oder keine Heizung. Ein großer Luftangriff auf Kiew traf drei wichtige Brücken der Hauptstadt. Die Ukraine erhielt 2026 nach Angaben des Präsidenten durchschnittlich zwölf Patriot-Abfangraketen pro Monat aus den USA. Bereits Mitte Oktober hatte Selenskyj öffentlich auf Verzögerungen bei weiteren Lieferungen hingewiesen.

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Ein erheblicher Teil der russischen Raketen in der jüngsten Angriffswelle sei ballistisch gewesen, sagte er. Darunter seien auch Raketen aus Nordkorea gewesen. Russland helfe Pjöngjang, seine Waffen weiterzuentwickeln, indem es sie im Krieg gegen die Ukraine einsetze. Nordkoreanische Raketen der Typen KN-23 und KN-24 setzte Moskau erstmals nachweislich am 2.

Januar 2024 bei einem Angriff auf Charkiw ein.picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY | YonhapEnde Oktober hatten die USA den Verkauf von 500 Patriot-Raketen an die Ukraine genehmigt. Die Kosten sollten 2,1 Milliarden Dollar betragen. Finanziert werden sollte der Kauf vollständig von Verbündeten. Der Senderberichtete, Selenskyj habe trotz der Genehmigung vor langen Wartezeiten gewarnt: Die Lieferung könne „mehrere Jahre“ dauern.

Der Auftrag dürfte neue Raketen umfassen, nicht bereits vorhandene Bestände. Die jährliche Produktion lag laut dem US-Verteidigungsministerium bei etwa 600 Stück. Weltweit herrschte ein Mangel, auch weil die USA Patriot-Raketen im einsetzten. Im Oktober waren nach russischen Angriffen zudem rund 200.000 Haushalte in der Region Dnipro und mindestens 80.000 im Gebiet Kiew ohne Strom.