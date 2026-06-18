Selenskyj fordert Europa zum Ausbau der Luftabwehr auf - Gefahr von US‑Rückzug aus der NATO

Ukrainischer Präsident Selenskyj drängt die EU zu mehr Luftabwehr und moderner Rüstung, während Experten Defizite in der europäischen Verteidigung betonen. Parallel fordert Deutschland finanzielle Unterstützung für Patriot‑Systeme, und Armin Laschet plädiert für einen diplomatischen Dialog mit Russland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Brüssel erneut die europäischen Partner um verstärkte Unterstützung beim Ausbau der Luftabwehr gebeten. In einer Stellungnahme im Rahmen der Ukraine ‑Kontaktgruppe, die von Großbritannien und Deutschland geleitet wird, betonte Selenskyj, dass die Ukraine über ausreichend Mittel verfüge, um Russland zu einem Kurs zu zwingen, bei dem Diplomatie die einzige Option bleibe.

Der Kreml‑Chef Wladimir Putin setze derzeit ausschließlich auf kontinuierliche Raketenangriffe, und sei im Besitz ballistischer Mittel, die eine robuste Abwehr erfordere, erklärte der ukrainische Staatschef. Neben den dringend benötigten Patriot‑Luftabwehrsystemen fordere die Ukraine zudem unbemannte Bodengeräte und Langstreckenartillerie, um die eigene Verteidigungsfähigkeit weiter zu stärken. Selenskyj verwies dabei auf den jüngsten G7‑Gipfel in Frankreich, wo US‑Präsident Donald Trump deutlich gemacht habe, dass der Druck auf Russland erhöht werden müsse, um den Krieg zu beenden.

Der Präsident appellierte an die europäischen Partner, das Beschaffungsprogramm für US‑Rüstungsgüter, den sogenannten PURL‑Mechanismus, zu beschleunigen, damit die Lieferungen schneller bei Kiew eintreffen. Die russische Sommeroffensive geriete laut den Schätzungen des ukrainischen Generalstabs in ein praktisches Desaster: Pro Tag kommen etwa 1.250 russische Soldaten zu Tode oder werden verwundet, ein Wert, der im Juni 2025 bei knapp 1.100 lag und im Sommer vor zwei Jahren bei rund 1.200.

Selenskyj nutzte diese Zahlen, um den Druck auf Moskau zu erhöhen und rief die russische Bevölkerung dazu auf, sich gegen den Krieg zu stellen. In einer Rede vor Journalisten auf der Plattform European Pravda appellierte er, dass das russische Volk erkenne, dass nur Präsident Putin den Konflikt vorantreibe und die einfachen Menschen die Konsequenzen tragten. Er fordere daher einen weltweiten Druck - von Ukrainern, Europäern, Amerikanern und sogar russischen Bürgern - um Putin zum Einlenken zu bewegen.

Der jüngste groß angelegte Drohnenangriff auf Moskau setzte die dortige Luftabwehr stark unter Belastung; Aufnahmen zeigen, wie die russischen Systeme im Dauerfeuer schießen, wobei manche Geschosse ihr Ziel verfehlten, während andere zu verheerenden Abstürzen führten. Im politischen Kontext forderte CDU‑Außenpolitiker Armin Laschet die EU‑Staats- und Regierungschefs vor ihrem Brüsseler Gipfel zu einem diplomatischen Dialog mit Russland auf. Laschet betonte, dass ein klar formuliertes Konzept und konkrete Forderungen an Moskau übermittelt werden müssten, um die Bereitschaft zum Dialog zu signalisieren.

Er unterstrich, dass ein solcher Schritt nur gelingen könne, wenn alle 27 EU‑Mitgliedstaaten - insbesondere die baltischen Länder und Polen - hinter der Initiative stehen. Parallel dazu kündigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius an, dass Deutschland im Rahmen eines neuen US‑Waffenpakets für die Ukraine mit rund 174 Millionen Euro (200 Millionen US‑Dollar) zur Beschaffung von speziellen Lenkflugkörpern für Patriot‑Systeme beitragen werde. Russland hingegen beschuldigte die europäischen Führungs­kreise, Donald Trump beim G7‑Gipfel mit schädlichen Ideen zum Ukraine‑Krieg beeinflusst zu haben.

Der Kreml‑Berater Juri Uschakow warf den europäischen Staats‑ und Regierungschefs vor, Trump in eine wenig hilfreiche Richtung gedrängt zu haben, was die ohnehin schon angespannten transatlantischen Beziehungen weiter belastet





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