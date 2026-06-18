Ukrainischer Präsident verlangt beschleunigte Waffenlieferungen und setzt Russland mit Drohnenangriffen unter Druck; CDU-Politiker Laschet drängt auf Dialogangebot an Moskau; Deutschland sagt weitere finanzielle Unterstützung zu.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die europäischen Verbündeten erneut um verstärkte Unterstützung beim Ausbau der Luftabwehr gebeten. Bei einem Treffen der Ukraine -Kontaktgruppe unter Leitung Großbritanniens und Deutschlands in Brüssel betonte Selenskyj , dass die Ukraine über ausreichende Mittel verfüge, um Russland zu einer diplomatischen Lösung zu zwingen.

Zugleich warf er Kremlchef Wladimir Putin vor, ausschließlich auf Raketenangriffe zu setzen und daher die Notwendigkeit von Abwehrsystemen gegen ballistische Raketen zu unterstreichen. Nach dem G7-Gipel in Frankreich setzte Selenskyj seine Gespräche mit den Verbündeten in Brüssel fort. Dabei lobte er US-Präsident Donald Trump für dessen klare Aussage, dass der Druck auf Russland erhöht werden müsse, um den Krieg zu beenden.

Selenskyj forderte zudem beschleunigte Waffenlieferungen über den sogenannten Purl-Mechanismus, ein US-Programm, das den Kauf amerikanischer Rüstungsgüter für die Ukraine ermöglicht. Insbesondere werden Patriot-Luftabwehrraketen benötigt, aber auch unbemannte Bodenfahrzeuge und Langstreckenartillerie. Die aktuellen Kampfhandlungen im Rahmen der russischen Sommeroffensive entwickeln sich zunehmend zu einem Desaster für die Angreifer. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs liegen die täglichen Verluste der russischen Streitkräfte derzeit bei etwa 1250 getöteten oder verwundeten Soldaten.

Dieser Wert ist im Vergleich zum Juni 2025, als er noch knapp unter 1100 lag, sowie zum Sommer vor zwei Jahren, als er bei rund 1200 lag, deutlich gestiegen. Reporterin Nadja Kriewald beobachtet, dass sich in den letzten Tagen mehr in Richtung einer Kriegsbeendigung getan haben könnte als in den vergangenen vier Jahren. Gleichzeitig erhöht Kiew den Druck auf Russland durch heftige Drohnenangriffe auf Moskau und den Beschuss der Krim-Zufahrtswege.

Nach diesen massiven Angriffen richtet Selenskyj einen direkten Appell an die russische Bevölkerung, Druck auf Putin auszuüben, um den Krieg zu beenden. Über die Plattform European Pravda erklärte er, dass nur Putin als Einzelperson diesen Krieg führe, während die einfachen Menschen die Kosten trügen. Er forderte alle Gruppen - Ukrainer, Europäer, Amerikaner und Russen - auf, Druck auf den Kremlchef auszuüben.

Die ukrainischen Drohnenangriffe auf Moskau setzen die Luftabwehr der russischen Hauptstadt unter erheblichen Stress, wie Videos zeigen, in denen Abwehrraketen abgefeuert werden, teils ihr Ziel verfehlen oder bei Treffern zu Abstürzen führen. In Deutschland面对这些发展，CDU-Außenpolitiker Armin Laschet hat die EU-Staats- und Regierungschefs vor ihrem Gipfel in Brüssel aufgefordert, Russland ein diplomatisches Angebot zu machen.

Seiner Meinung nach sollten die Europäer klarstellen, dass sie zu einem Dialog bereit sind, und dabei sei es wichtig, dass alle 27 Mitgliedstaaten, einschließlich der baltischen Staaten und Polen, unterstützen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte der Ukraine weitere Hilfe zu: Deutschland beteiligt sich mit 200 Millionen Dollar an einem neuen US-Waffenpaket und stellt zusätzlich 200 Millionen Dollar für Lenkflugkörper für Patriot-Systeme bereit. Russland reagiert mit scharfer Kritik an den europäischen Staats- und Regierungschefs.

Der Kreml-Außenpolitiker Juri Uschakow wirft ihnen vor, US-Präsident Trump beim G7-Gipfel mit schädlichen Ideen beeinflusst zu haben, um ihn in eine nicht hilfreiche Richtung zu drängen. Gleichzeitig betont er, dass Trump ein starker Politiker sei, der an seinen eigenen Ansichten festhalte. Russland erwarte einen Besuch der Trump-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, wobei ein Termin noch nicht feststehe





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