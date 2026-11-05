Selenskyj fordert US-Hilfe nach Wahlen und plant Friedensgespräche

Präsident Selenskyj begrüßt demokratische US-Wahl, fordert Sicherheitsgarantien vor Verhandlungen in Abu Dhabi. Ukraine erwartet Druck auf Putin durch weitere Unterstützung.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Sieg der Demokratischen Partei bei den US-Zwischenwahlen als Chance für mehr Unterstützung im Krieg gegen Russland gewertet. Er erklärte in einem Interview mit Jan Böhmermann für das ZDF, dass die Demokraten eine klare Linie der Hilfe beibehalten würden. Gleichzeitig dankte er den Republikanern für deren Position, betonte aber die Bedeutung der transatlantischen Verbindung. Selenskyj erwartet, dass eine weitere finanzielle und militärische Hilfe aus dem US-Kongress den russischen Staatschef Wladimir Putin unter starken Druck setzen wird.

Details zu den Friedensgesprächen und US-Kontakten

Der ukrainische Präsident hat mit führenden US-Unterhändlern über die kommenden Verhandlungen mit Russland in Abu Dhabi gesprochen. Laut seinen Angaben telefonierte er mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff sowie Jared Kushner, dem Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump. Selenskyj erklärte, die Ukraine sei bereit, die notwendigen Schritte für ein schnelles Kriegsende einzuleiten, und habe der US-Seite konkrete Vorschläge übergeben. Die diplomatischen Gespräche sind für den 10. und 11. November angesetzt und setzen die im Februar unterbrochenen Bemühungen fort.

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Forderung nach Sicherheitsgarantien für die Zukunft

Für die Zeit nach einem möglichen Waffenstillstand fordert Selenskyj unerschütterliche Sicherheitsgarantien. Sein Land benötige Zusicherungen, die er als "wie Stahlbeton" beschrieb, um künftige Aggressionen abzuwehren. Die Erwartungen der internationalen Beobachter an einen unmittelbaren Durchbruch bei den Verhandlungen bleiben jedoch gering. Dennoch ist die Bereitschaft Kiews zur direkten Konfrontation mit Moskau unter US-Vermittlung deutlich erkennbar und bildet die Grundlage für die bevorstehenden diplomatischen Schritte.

Wachsende Energiekrise und Zerstörung der Infrastruktur

Parallel zu den diplomatischen Bemühungen hat sich die humanitäre Lage in der Ukraine durch massive russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur verschärft. Der stellvertretende ukrainische Energieminister Artem Nekrasow teilte mit, dass Kernkraftwerke ihre Leistung drosseln mussten. In sechs Regionen waren am Morgen viele Verbraucher infolge der Attacken stundenlang ohne Strom. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Kiew sowie die Regionen Kiew, Schytomyr, Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Charkiw, Tscherkassy, Winnyzja und Donezk, wo Notabschaltungen stattfinden.

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Kriegsführung auf ukrainischem und russischem Boden

Auf russischem Boden haben ukrainische Drohnen einen Brand in einem Logistikzentrum des Online-Händlers Ozon in der Stadt Adygejsk ausgelöst. Behörden bestätigten, dass Trümmer in zwei Dörfern Schäden verursachten, aber keine Verletzten gemeldet wurden. Es war bereits der zweite Angriff auf diese Einrichtung seit Juli. In der russischen Region Belgorod berichten Behörden von drei Todesopfern durch ukrainischen Drohnenbeschuss. Diese Angaben lassen sich unabhängig nicht verifizieren, belegen aber die Ausweitung der Kampfhandlungen in die Grenzgebiete.

Diplomatische Unterstützung und humanitäre Verluste

Bundesaußenminister Johann Wadephul äußerte sich zuversichtlich, dass die US-Wahlen eine neue Dynamik in der Ukraine-Unterstützung erzeugen. Er verweist auf überzeugte Unterstützer in beiden US-Kammern. In der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer bei einem russischen Angriff auf eine humanitäre Ausgabestelle im Süden auf 37 gestiegen. Möglicherweise sind noch 38 Menschen vermisst. Selenskyj ehrte zudem Melania Trump mit dem Orden der Fürstin Olga 1. Klasse für deren humanitäre Arbeit zugunsten ukrainischer Kinder.