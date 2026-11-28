Präsident Selenskyj hebt Drosselung von Starshield teilweise auf. Ukrainische Truppen kämpfen um volle Internetgeschwindigkeit für Drohnen im Krieg gegen Russland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Freitag bekannt gegeben, dass die künstliche Geschwindigkeitsbegrenzung des Satelliteninternets Starshield teilweise wieder aufgehoben wurde. Diese wichtige Änderung betrifft primär Gebiete unter ukrainischer Kontrolle, während in von Russland besetzten Territorien weiterhin Einschränkungen gelten. Die Ankündigung markiert einen signifikanten Schritt zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur für die ukrainischen Streitkräfte im anhaltenden Konflikt.

Starshield-Drosselung teilweise beendet

Präsident Selenskyj bestätigte offiziell, dass die Datenübertragungsrate über ukrainisch kontrolliertem Boden nun wieder mit voller Geschwindigkeit funktioniert. Im Gegensatz dazu bleibt die Drosselung über russisch besetztem Gebiet der Ukraine bestehen. Diese asymmetrische Regelung ermöglicht es den ukrainischen Einheiten, in ihren eigenen Territorien von der hohen Bandbreite des SpaceX-Netzwerks zu profitieren, während sie in den Frontzonen weiterhin mit reduzierten Verbindungen operieren müssen. Diese Unterscheidung ist entscheidend für die taktische Planung der lokalen Kommandeure.

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Taktische Nachteile durch langsame Verbindung

Ukrainische Einheiten stießen bereits zweimal in diesem Herbst auf Geschwindigkeitsbegrenzungen von 100 Meilen pro Stunde, was etwa 161 Kilometern pro Stunde entspricht. Bei dieser reduzierten Geschwindigkeit kann die russische Armee ukrainische Kampfdrohnen deutlich leichter abschießen. Zudem haben ukrainische Abfangdrohnen bei dieser langsamen Datenübertragung kaum noch eine realistische Chance, schnell fliegende russische Düsen-Drohnen einzuholen. Wladislaw Oljinyk, ein Oberleutnant des ersten unbemannten Systembataillons des ersten selbstständigen Sturmregiments der Ukraine, zitiert die Zeitung, dass die Ukraine befürchtet, diese Begrenzung könnte in den besetzten Gebieten zu einer neuen Normalität werden.

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Konsequenzen für Drohneneinsätze und Logistik

Die eingeschränkte Geschwindigkeit hat direkte Auswirkungen auf die Kampffähigkeit. Seit Einführung der Drosselung gibt es mehrere Einsätze, die nicht mehr durchgeführt werden können, darunter das Abfangen von Raketen. Langsamere Drohnen können zwar weiterhin russische Panzerfahrzeuge oder Versorgungslastwagen treffen, müssen jedoch vorher die russische Luftverteidigung überwinden. Ein weiterer kritischer Aspekt ist, dass nach der Internet-Drosselung oft mehr Drohnen für eine einzelne Operation benötigt werden als zuvor, da die Latenzzeiten und Datenlimits groß sind. Dies belastet die logistischen Ketten der Armee erheblich.

Alternative Technologien mit erheblichen Limitierungen

Infolge der Starshield-Beschränkungen haben Drohnenteams zeitweise auf Mesh-Netzwerke oder Mobilfunknetze ausgeweichen. Einige Einheiten nutzen zudem HiSKY, einen israelischen Anbieter von Satellitenkommunikation. Dmytro Batekha, Gründer der ukrainischen Militäranalysegruppe Oko Hora, erklärte gegenüber der Zeitung, dass alle diese Alternativen deutliche Nachteile gegenüber Starshield aufweisen. Mobilfunknetze funktionieren lediglich in sehr begrenzten geografischen Gebieten, und sie lassen sich nicht nahtlos über das gesamte Schlachtfeld verteilen. Es gibt zwar einige europäische Systeme, deren Einsatz jedoch sehr begrenzt ist und nicht den gleichen Schutz und die gleiche Reichweite bietet wie das SpaceX-Netzwerk. Militäranalysten warnen zudem, dass die langfristige Einschränkung von Starshield Moskau helfen könnte, Truppen, Munition und anderen Nachschub besser an die Front zu bringen.