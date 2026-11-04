Selenskyj in Berlin: Forderungen nach Patriot-Raketen und EU-Teilnahme an Friedensgesprächen

Präsident Selenskyj besucht Berlin. Thomas Röwekamp fordert Patriot-Raketen für die Ukraine. Boris Pistorius sichert europäische Teilhabe an Verhandlungen zu.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befindet sich derzeit in Berlin, wo er auf hohe deutsche Vertreter trifft. Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius diskutieren mit ihm über die aktuelle Sicherheitslage. Die Gespräche stehen im Zeichen der eskalierenden russischen Angriffe und der humanitären Notlage in der Ukraine.

Forderung nach Luftabwehrsystemen und europäischer Unterstützung

Thomas Röwekamp, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag, nutzt den Besuch von Präsident Selenskyj als wichtiges Signal für die Solidarität Deutschlands. Er betont gegenüber der "Rheinischen Post", dass Deutschland fest an der Seite der Ukraine steht. Die zugesagte weitere humanitäre Hilfe vor dem bevorstehenden Winter wird als wertvolle Unterstützung für die betroffene Bevölkerung gewürdigt. Dennoch reicht diese Hilfe nicht aus, um die militärische Lage nachhaltig zu verbessern.

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Röwekamp, ein Politiker der CDU, stellt klar, dass die Ukraine weiterhin intensive Unterstützung bei der Luftverteidigung benötigt. Im Fokus stehen dabei insbesondere moderne Abwehrsysteme zur Bekämpfung der russischen Drohnen- und Raketenangriffe. Der Abgeordnete warnt davor, dass die aktuellen Systeme nicht ausreichen, um die Zivilbevölkerung effektiv zu schützen. Es bedarf einer koordinierten Strategie, um die Lücken in der Verteidigung zu schließen.

Ein zentrales Anliegen ist die schnelle Lieferung von Patriot-Raketen. Röwekamp erklärt, dass Deutschland intensiv in Europa und bei befreundeten Partnern dafür werben muss. Ziel ist ein sogenannter Ringtausch, bei dem Raketen schneller an die Ukraine geliefert werden können. Diese diplomatische Arbeit ist notwendig, um die Verfügbarkeit der Waffensysteme zu erhöhen und die Abwehrkapazitäten der Ukraine signifikant zu stärken.

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Pistorius und Merz warnen vor Isolierung Europas und Nahrungsmittelkrise

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius fordert eine klare Beteiligung Europas an den anstehenden Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA. Er betont, dass Europäer am Tisch sitzen müssen, wenn über Frieden und Sicherheit entschieden wird. Dies wurde auch von Bundeskanzler Friedrich Merz sowie den Staatspräsidenten Frankreichs Emmanuel Macron und Polens Karol Nawrocki deutlich gemacht. Pistorius äußert diese Position beim Antrittsbesuch seines slowenischen Amtskollegen Valentin Hajdinjak in Berlin.

Pistorius unterstreicht, dass kein Frieden auf Kosten oder über den Kopf der Ukraine hinweg geschlossen werden darf. Dies sei sowohl für die Ukraine als auch für die Stabilität Europas von entscheidender Bedeutung. Eine Ausschlussstrategie würde die langfristige Sicherheit in der Region gefährden. Die Einbindung aller relevanten europäischen Akteure ist daher eine strategische Notwendigkeit, um legitime Vereinbarungen zu gewährleisten.

Bundeskanzler Friedrich Merz warnt zudem vor den Folgen der russischen Angriffe auf Frachtschiffe im Schwarzen Meer. Er bezeichnet diese Aktionen als Risiko für eine weitere Eskalation auf internationaler Ebene. Merz erklärt, dass Russland damit eine weltweite Nahrungsmittelkrise beschwört. Besonders die ärmsten Länder der Welt leiden unter diesen Blockaden und Lieferengpässen. Die geopolitischen Auswirkungen dieser Angriffe gehen weit über den Konflikt in der Ukraine hinaus.

Zerstörung in Saporischschja und Bedrohung der nuklearen Sicherheit

In der Region Saporischschja hat ein tödlicher russischer Angriff auf das Dorf Komyschuwacha schwere Schäden verursacht. Der Angriff erfolgte etwa 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt und zielte auf eine Schule, die für humanitäre Zwecke genutzt wurde. Präsident Selenskyj berichtet aus Berlin, dass bei diesem entsetzlichen Angriff 33 Menschen getötet wurden. Fünf Überlebende konnten gerettet werden, doch mehr als 50 Personen könnten noch unter den Trümmern eingeklemmt sein.

Selenskyj stuft diesen Vorfall als eines der größten Massaker ein, die seit Beginn des Krieges von russischen Truppen begangen wurden. Der Angriff findet nur einen Tag nach einem weiteren fatalen Vorfall in der Region statt. Die Ukraine befürchtet, dass die Zahl der Opfer und Vermissten weiter steigen wird. Die Zerstörung ziviler Infrastruktur wie Schulen unterstreicht die Brutalität der russischen Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung.

Neben den Angriffen auf Wohngebiete zielt Russland auch kritische Infrastruktur an. Das ukrainische Energieministerium unter Leitung von Denys Schmyhal meldet Drohnenangriffe auf ein Umspannwerk. Dieses Werk ist für den Betrieb des Kernkraftwerks Chmelnyzkyj von großer Bedeutung. Schmyhal warnt auf Telegram, dass solche Handlungen eine direkte Bedrohung für die nukleare Sicherheit ganz Europas darstellen. Die Internationale Atomenergie Organisation wurde bereits über diesen schwerwiegenden Eskalationsschritt informiert.

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Lettland ruft UN-Sicherheitsrat zusammen und Tschechien warnt vor Defiziten

Lettland reagiert auf die jüngsten schweren russischen Angriffe mit einem diplomatischen Schritt. Außenministerin Baiba Braze fordert eine außerordentliche Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Sie teilt dies auf der Plattform X mit und spricht von entsetzlichen russischen Angriffen auf Zivilisten. Russland hatte zuvor massiv mit Marschflugkörpern, Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Lettland nimmt nun turnusgemäß den monatlich wechselnden Vorsitz im mächtigsten UN-Gremium wahr.

Dies ist der erste zweijährige befristete Sitz Lettlands als nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, der am 1. Januar 2026 beginnt. Seit November leitet das baltische EU- und Nato-Land die Arbeiten des Gremiums. Die Initiative dient dazu, die internationale Gemeinschaft über die Verletzungen des Völkerrechts zu informieren und Druck auf Moskau auszuüben. Die Rolle Lettlands gewinnt in dieser Phase der Eskalation besondere Aufmerksamkeit.

Gleichzeitig zeigt sich die Schwäche anderer Verbündeter durch interne Probleme. Die tschechische Armee erfüllt laut ihrer neuen Entwicklungsstrategie 70 Prozent der Nato-Fähigkeitsziele nicht. Das Land leidet unter erheblichem Personal- und Materialmangel. Trotz der sich verschlechternden Sicherheitslage erwartet man nur langsam Besserung. Bei ressourcenintensiven Zielen besteht ein Rückstand von fünf bis zehn Jahren.

Diese Defizite schränken die Fähigkeit Tschechiens ein, Aufgaben der kollektiven Verteidigung zu erfüllen. Aus dem Bericht geht hervor, dass ein Angriff Russlands auf Nato- und EU-Länder immer wahrscheinlicher wird. Die Armee sieht sich mit einer realistischen Bedrohungslage konfrontiert, der sie jedoch nicht ausreichend gewachsen ist. Die Veröffentlichung der Strategie durch die Regierung unterstreicht die Dringlichkeit von Investitionen in die Landesverteidigung.

Politische Spannungen gibt es auch innerhalb der ukrainischen Führung. Julia Mendel, die erste Pressesprecherin des ukrainischen Präsidenten, weist den gegen sie erhobenen Vorwurf des Landesverrats zurück. Diese Anschuldigungen belasten das Klima in der Regierung. Die Bestreitung der Vorwürfe erfolgt öffentlich, um das Vertrauen in die Integrität der Berater des Präsidenten zu wahren. Die Situation bleibt angespannt, während gleichzeitig externe Bedrohungen zunehmen.