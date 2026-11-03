Selenskyj in Berlin: Prioritäten für Friedensverhandlungen und G20-Teilnahme

Ukrains Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt in Berlin drei Bedingungen für Verhandlungen mit Russland. Bundeskanzler Merz fordert seine Teilnahme am G20-Gipfel.

Ukrains Präsident Wolodymyr Selenskyj befindet sich zurzeit in Berlin für wichtige diplomatische Gespräche mit führenden deutschen Politikerinnen und Politikern. Bei seinem Staatsbesuch trifft er sich sowohl mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz, um die Unterstützung der Ukraine im ongoing Konflikt zu festigen.

Prioritäten für Gespräche mit Russland

Für die geplanten Vermittlungsgespräche zwischen der Ukraine und Russland unter US-Präsident Donald Trump in der kommenden Woche hat Selenskyj drei klare Prioritäten definiert. Der erste Punkt betrifft den Schutz der Energiewirtschaft und der kritischen Infrastruktur durch eine sofortige Waffenruhe für Angriffe auf diese Ziele.

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Der zweite strategische Fokus liegt auf dem Getreideexport und der Aufhebung der Blockade von Transporten über das Schwarze Meer. Selenskyj argumentiert, dass diese Lockerung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Russland sowie für Staaten in Afrika und Asien von Interesse sei.

Als dritten Aspekt nennt der ukrainische Präsident einen umfassenden Gefangenenaustausch nach dem Prinzip Alles gegen Alles. Er betont, dass für eine Umsetzung ranghöchste trilaterale Treffen auf Ebene der Staatsführer nötig seien, wobei er die Anwesenheit europäischer Vertreter als wünschenswert ansieht.

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Mehr Einbindung der Ukraine auf internationaler Bühne

Bundeskanzler Friedrich Merz hat öffentlich gefordert, dass Präsident Selenskyj bei dem anstehenden G20-Gipfel im kommenden Monat in Miami unbedingt vertreten sein muss. Merz begründet dies damit, dass es völlig inakzeptabel sei, wenn Drittstaaten über das Schicksal der Ukraine sprechen, ohne die betroffene Regierung an den Verhandlungstisch zu bitten.

Merz warnt davor, dass Gespräche über die Ukraine ohne deren Beteiligung zu keinem tragfähigen Ergebnis führen können. Er fordert, dass solche Verhandlungen zwingend zu einem Waffenstillstand und einem daraus resultierenden Friedensabkommen für die Ukraine führen müssen, sollte Russlands Präsident Wladimir Putin die Einladung des US-Präsidenten annehmen.

Kritik an russischen Ambitionen und Sicherheitspolitik

Auf der Berliner Sicherheitskonferenz warnt Selenskyj davor, Illusionen über die langfristigen militärischen Ambitionen Wladimir Putins zu hegen. Er stellt klar, dass Russland die Entscheidung getroffen habe, ein friedliches und geeintes Europa als Feind zu betrachten, was sich nicht in kurzer Zeit ändern werde.

Der ukrainische Präsident verweist auf die massive militärische Infrastruktur, die Russland in den letzten Jahren aufgebaut hat. Diese sei viel zu umfassend, um ausschließlich gegen die Ukraine gerichtet zu sein, und diene vielmehr einer Bedrohung ganz Europas.

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Rechtliche Verfahren und diplomatische Zurückhaltung

Parallel zu den diplomatischen Aktionen ermittelt das ukrainische Staatliche Ermittlungsbüro (SBI) wegen mutmaßlicher illegaler Festsetzungen von Soldaten in der Region Kiew. Das SBI prüft Berichte, wonach Angehörige einer dem Asow-Korps angegliederten Einheit der Nationalgarde gewaltsam verschleppt und gefoltert worden sein sollen, warnt aber gleichzeitig vor unbestätigten Informationen.

Diplomatisch zeigt sich Selenskyj zurückhaltend gegenüber einer direkten Einladungsinitiative an Wladimir Putin nach Kiew. Er hält ein solches Vorgehen für destruktiv, da er davon ausgeht, dass der russische Präsident nicht erscheinen werde, und sieht auch ein Telefonat zwischen den beiden Staatschefs skeptisch.