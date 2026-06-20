Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass internationale Experten und sogar die Russen anerkannt haben, dass ein Angriff auf einen Bus mit belarussischen Staatsbürgern in Russland nicht von der Ukraine ausging. Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die höchste Ehrung des Landes, den Weißer-Adler-Orden, entzogen, nachdem es zu einem Streit um die Weltkriegs-Vergangenheit gekommen war. Der ukrainische Präsident fordert den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko auf, russische Militärtechnik innerhalb einer Woche aus seinem Land zu entfernen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass internationale Experten und sogar die Russen anerkannt haben, dass ein Angriff auf einen Bus mit belarussischen Staatsbürgern in Russland nicht von der Ukraine ausging.

Russland hatte die Ukraine beschuldigt, am Mittwoch in der westrussischen Grenzregion Brjansk einen Bus mit einer belarussischen Kinderfußballmannschaft beschossen zu haben und dabei eine Frau getötet zu haben. Die ukrainische Armee wies die Anschuldigung als 'falsch' zurück und erklärte, dass sie zu dem Zeitpunkt keine Angriffe in Brjansk ausgeführt habe. Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die höchste Ehrung des Landes, den Weißer-Adler-Orden, entzogen, nachdem es zu einem Streit um die Weltkriegs-Vergangenheit gekommen war.

Die ukrainische Regierung verurteilte den Schritt als 'strategischen Fehler' und 'respektlos'. Der ukrainische Präsident fordert den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko auf, russische Militärtechnik innerhalb einer Woche aus seinem Land zu entfernen, ansonsten droht er mit militärischen Schritten der Ukraine. Es gehe um Signalrelaisstationen in zwei belarussischen Grenzregionen zur Ukraine, die russische Truppen zur Steuerung von Angriffen auf ukrainische Zivilisten nutzten, sagt Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew.

Der EU-Ratspräsident Antonio Costa wird von der Kanzlerin Friedrich Merz zur Geduld gemahnt, da Russland nicht bereit ist, über ein Ende des Krieges mit der Ukraine zu verhandeln





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