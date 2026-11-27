Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat die Freundschaftsbekundung von US-Präsident Donald Trump gegenüber Kreml-Chef Wladimir Putin kritisiert und dabei einen Hitler-Vergleich gezogen.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat die Freundschaftsbekundung von US-Präsident Donald Trump gegenüber Kreml-Chef Wladimir Putin kritisiert und dabei einen Hitler-Vergleich gezogen. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat die Freundschaftsbekundung von US-Präsident Donald Trump gegenüber Kreml-Chef Wladimir Putin kritisiert und dabei einen Hitler-Vergleich gezogen.

Darauf angesprochen, dass Trump ein Foto von seiner Umarmung mit Putin bei ihrem Gipfeltreffen vor gut einer Woche veröffentlicht habe, sagte Selenskyj in einem am Freitag veröffentlichten BBC-Interview: "Natürlich liegt es beim Präsidenten der Vereinigten Staaten, aber ... es ist seltsam.

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" Schließlich sei der russische Staatschef "ein Aggressor und ein Mörder", fügte Selenskyj in dem auf Englisch geführten Interview hinzu. Putin könne "kein Freund sein. Kann es einfach nicht sein". Ihn so zu nennen sei so, als hätte jemand während des Zweiten Weltkriegs gesagt: "'Hitler, er ist ein guter Freund'", fügte Selenskyj hinzu.