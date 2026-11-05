Selenskyj kritisiert Musk-Macht und hofft auf US-Demokraten

Präsident Selenskyj warnt in Berlin vor Elon Musks Einfluss, bedankt sich für Starlink und hofft auf stärkere US-Unterstützung durch die Demokraten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwochmorgen in Berlin im Interview mit Jan Böhmermann in der Sendung ZDF Magazin Royale deutliche Worte gefunden. Er sprach dabei offen über die komplexe Beziehung zu SpaceX und den Tech-Milliardär Elon Musk, der durch seine Plattformen erheblichen politischen und militärischen Einfluss ausübt. Selenskyj betonte, dass er SpaceX für die Bereitstellung der Verbindungsdienste dankbar sei, was zu Beginn des Krieges von entscheidender Bedeutung war.

Kritik an Musk-Politik und Kriegsverlauf

Dennoch übt der ukrainische Staatschef nun harte Kritik an der öffentlichen Positionierung des amerikanischen Unternehmers. Selenskyj verwies darauf, dass Musk bereits 2025 in sozialen Medien geäußert habe, er das jahrelange Schlachten im Krieg satt zu haben. Musk hatte in diesem Zusammenhang prophezeit, dass die Ukraine am Ende ohnehin verlieren werde, und forderte daher sofortige Friedensverhandlungen. Zuletzt ging Musk noch weiter und forderte öffentlich, dass es für Selenskyj an der Zeit sei, seinen Amt post niederzulegen.

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Selenskyj reagierte auf diese Angriffe mit der Begründung, dass Musk den Krieg vor allem unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass beide Seiten Soldaten verlieren würden. Der ukrainische Präsident wies jedoch darauf hin, dass Russland der Aggressor sei und diesen Krieg begonnen habe. Er führte aus, dass Gott sei Dank ukrainische Soldaten Feinde auf fremdem Territorium und nicht auf eigenem Boden vernichteten. Hätten diese Feinde nicht einen Vormarsch erfahren, wäre die Lage für die Ukraine weitaus gefährlicher.

Warnung vor Machtkonzentration im Tech-Sektor

Als Jan Böhmermann den Präsidenten darauf ansprach, wie er die immense Macht von Tech-Milliardären wie Elon Musk einschätze, blieb Selenskyj nicht bei einer reinen Verteidigung seiner Person. Er erklärte, dass viel Macht bei einer sehr reichen Person zwar auffällig sei, eine derartige Machtkonzentration jedoch auch bei Personen mit geringen finanziellen Mitteln gefährlich werden könne. Unleichgewichtige Machtverhältnisse müssten generell mit großer Vorsicht betrachtet werden.

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Als Beispiel für solche Dynamiken führte Selenskyj die USA an. Er stellte fest, dass die Vereinigten Staaten nicht nur innenpolitisch über große Macht verfügten, sondern auch internationalen Einfluss nehmen können. Selenskyj resümierte, dass der Einfluss von Elon Musk, insbesondere dessen Aussagen darüber, wer in der Ukraine an der Macht sein sollte, weit mehr als nur Worte seien. Wenn diese Aussagen von einem der reichsten Menschen der Welt kommen, besitzen sie automatisch ein enormes Gewicht und beeinflussen die politische Realität.

Hoffnung auf Unterstützung durch die US-Demokraten

Neben den Spannungen mit Tech-Chefs sprach Selenskyj auch über die positive Entwicklung im amerikanischen politischen System. Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen hegte der ukrainische Präsident die Hoffnung auf positive Auswirkungen für sein Land. Selenskyj gab an, dass sein erster Gedanke nach dem Wahlerfolg der US-Demokraten bei den sogenannten Midterms ein sehr positiver war.

Die Demokraten sprachen im Wahlkampf deutlich von der Erneuerung der Verbindung zwischen den USA und Europa. Selenskyj erklärte, dass die USA eine starke finanzielle Unterstützung und Waffenlieferungen bereitstellen müssten, ähnlich wie es Europa aktuell tut und zeigt. Wenn der US-Kongress, der nun wieder von den Demokraten kontrolliert wird, eine solche Unterstützung ankündige, würde das etwas Positives bewirken und den russischen Präsidenten Wladimir Putin beeinflussen können.

Bei den Wahlen am Dienstag hatten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat von den Republikanern unter US-Präsident Donald Trump zurückerobert. Während diese Entwicklung Trump vor allem innenpolitisch schwächen dürfte, bleibt unklar, wie sich dies auf die US-Außenpolitik auswirken wird. In Europa besteht die Befürchtung, dass der US-Präsident auf der internationalen Bühne möglicherweise noch aggressiver auftreten könnte.

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Kritiker werfen Donald Trump vor, dass er im Ukraine-Krieg schon seit langer Zeit einen russlandfreundlichen Kurs fahre. Im Oktober legte er vom Kongress beschlossene Sanktionen gegen Russland per Dekret aussetzen, was ihm sogar Kritik aus den eigenen Reihen der Republikaner einbrachte. Die Rückkehr der Demokraten könnte daher einen wichtigen Korrektiv zu dieser Politik darstellen.