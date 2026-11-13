Selenskyj kritisiert Speed-Limits: USA sollen Ukraine-Signal ändern

Wolodymyr Selenskyj fordert Aufhebung von Speed-Limits bei Starlink. Die Ukraine warnt vor schlechtem Signal an Russland und fordert schnelle Intervention der US-Behörden.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat sich scharf gegen die weiterhin bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen des Internet dienstes Starlink gewandt. In einer Videobotschaft erklärte der Präsident, dass die Drosselungen entlang der gesamten Frontlinie sowie in den vorübergehend von russischen Truppen besetzten Gebieten weiterhin in Kraft seien. Er betonte dabei die dringende Notwendigkeit, diese technischen Einschränkungen zu beenden, um die militärische Effizienz der ukrainischen Streitkräfte nicht zu gefährden.

Selenskyj weist auf Gefahr für Drohnenabwehr hin

Die Ukraine sieht in den aktuellen Internetbeschränkungen ein schwerwiegendes Problem für die nationale Sicherheit. Das ukrainische Außenministerium und das Verteidigungsministerium wurden angewiesen, das Thema umgehend bei allen zuständigen Behörden in den USA zur Sprache zu bringen. Selenskyj erklärte, dass das vorübergehend besetzte Gebiet der Ukraine unbestreitbar zu dessen souveränem Hoheitsgebiet gehöre. Die anhaltenden Drosselungen sendeten aus Sicht Kyjiws ein sehr schlechtes Signal, da sie die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte zur effektiven Drohnenabwehr erheblich beeinträchtigten.

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Starlink-Drosselung als politisches Signal verstanden

Neben den taktischen militärischen Auswirkungen interpretiert die ukrainische Führung die Maßnahmen auch als potenzielle geopolitische Geste. Der Präsident warnte davor, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen das falsche Signal aussenden könnten, die USA nähmen möglicherweise eine andere Haltung gegenüber den besetzten Gebieten der Ukraine ein. Die Regierung in Kiew zählt weiterhin darauf, dass die Geschwindigkeitslimits schnell wieder aufgehoben werden. Bereits Tage zuvor hatte Selenskyj beklagt, dass es erneut zu Drosselungen vor allem über den russisch besetzten Teilen des Landes gekommen war.

Hintergrund: Musk und Nutzung gegen Bedingungen

Ein ähnliches Problem der Drosselung gab es in der Vergangenheit bereits, nachdem der Eigentümer des Starlink-Satellitennetzwerks, Elon Musk, der Ukraine vorwarf, zivile Starlink-Konten für Drohnenangriffe genutzt zu haben. Kyjiw wies diese Vorwürfe zurück und betonte, dass dies gegen die vereinbarten Nutzungsbedingungen verstoße. Dabei wird unterschieden zwischen dem zivilen Netz und dem militärischen Satelliteninternet Starshield, das ebenfalls von der Firma SpaceX bereitgestellt wird, dessen Nutzung jedoch direkt von der US-Regierung kontrolliert wird.

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Strategische Bedeutung für den Ukrainekrieg seit 2022

Die ukrainische Armee setzt die auf Starlink basierende Internetverbindung bereits seit dem Beginn des russischen Einmarsches im Februar 2022 intensiv für ihre Kommunikationsstrukturen ein. Die technologische Infrastruktur ist dabei fest in die Verteidigungsstrategie integriert. Mit Starlink-Terminals ausgestattete fliegende und schwimmende Drohnen greifen daraus ferngesteuert auch Ziele im Schwarzen Meer und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine an.

Ausblick: Forderung nach sofortiger Wiederherstellung

Die aktuelle Krise um die Internetgeschwindigkeiten verdeutlicht die Abhängigkeit der ukrainischen Streitkräfte von privaten US-Technologieunternehmen. Die Forderungen der ukrainischen Führung konzentrieren sich nun darauf, die vollen Bandbreiten wiederherzustellen, um die operativen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld nicht einzuschränken. Es bleibt abzuwarten, wie schnell die US-Behörden auf die diplomatischen Eingaben von Kyjiw reagieren werden. Die Wiederherstellung der normalen Geschwindigkeiten wird als essenzieller Schritt für die weitere Verteidigungsfähigkeit gesehen.