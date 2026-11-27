Wolodymyr Selenskyj übt scharfe Kritik an Donald Trumps Umgang mit Wladimir Putin. Der ukrainische Präsident beklagt verzögerte Waffenhilfen und mangelnden diplomatischen Druck auf Russland.

Ukraine s Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer öffentlichen Erklärung äußerst deutlich über die aktuelle US-amerikanische Kriegsführungspolitik ausgesprochen. Der ukrainische Präsident äußerte tiefgreifende Frustration über die Handlungen und Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, insbesondere im Kontext der anhaltenden militärischen Konflikte in der Region.

Der Auslöser für diese scharfe Kritik war eine Äußerung von Donald Trump, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin als seinen persönlichen Freund bezeichnet hatte. Selenskyj reagierte darauf mit Unverständnis und Verärgerung, da er diese Freundschaftsbezeichnung als moralisch unvertretbar und strategisch fatale Fehleinschätzung bewertet. Die diplomatische Spannung zwischen Kiew und Washington ist somit erneut deutlich gestiegen.

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Sakenskyj vergleicht Trumps Verhalten mit Hitler-Verhältnissen

Wolodymyr Selenskyj erklärte in einem ausführlichen Interview mit der britischen Nachrichtenagentur BBC, dass es undenkbar sei, Wladimir Putin als Freund zu betrachten. Der ukrainische Staatschef betonte eindringlich, dass Putin ein Aggressor und ein Mörder sei, weshalb eine Freundschaft völlig ausgeschlossen erscheine. Um die Absurdität der Situation zu verdeutlichen, zog Selenskyj eine direkte historische Parallele.

Er verglich die aktuelle Beziehung zwischen Donald Trump und Wladimir Putin mit einer hypothetischen Freundschaft zu Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs. Für den ukrainischen Präsidenten ist diese Gleichsetzung kein bloßes rhetorisches Mittel, sondern eine ernsthafte Warnung vor der Normalisierung eines aggressiven Regimes. Diese deutliche Sprache unterstreicht die Schwere der diplomatischen Krise.

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Verzögerte Raketensysteme kosten ukrainische Leben

Neben den diplomatischen Differenzen moniert Wolodymyr Selenskyj auch konkrete logistische Probleme bei der militärischen Unterstützung durch die USA. Der Präsident warf Washington vor, bei der Lieferung von Raketen zur Abwehr ballistischer Geschosse deutlich zu spät zu agieren. Diese Verzögerungen haben nach Angaben aus Kiew direkte und tragische Konsequenzen für das ukrainische Militär.

Selenskyj kritisierte scharf, dass die verspäteten Lieferungen direkt zum Verlust ukrainischer Soldatenleben führen. Die defensive Absicherung gegen ballistische Angriffe ist für die ukrainischen Streitkräfte von entscheidender Bedeutung, um die eigene Infrastruktur und die Truppen vor Schaden zu bewahren. Die wahrgenommene Nachlässigkeit bei diesen Rüstungsgütern verschärft das Misstrauen gegenüber dem US-Partner zusätzlich.

Diplomatische Taktik und Putin-Foto controversy

Auch die diplomatischen Anstrengungen zur Friedensfindung stehen im Fokus der Kritik von Wolodymyr Selenskyj. Der ukrainische Präsident beklagte, dass die USA es versäumt hätten, während der laufenden Friedensverhandlungen ausreichenden Druck auf Russland auszuüben. Dieser mangelnde diplomatische Druck werde als Schwächeinterpretation seitens Moskaus wahrgenommen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Veröffentlichung eines Fotos durch Donald Trump, das diesen bei einer Umarmung mit Wladimir Putin zeigt. Selenskyj bezeichnete diese Geste als seltsam und widersprüchlich zur politischen Realität, auch wenn er die Souveränität der Entscheidung des US-Präsidenten respektierte. Die symbolische Bedeutung dieser Bilder hat die Wahrnehmung der US-Außenpolitik in Kiew nachhaltig erschüttert.

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Offene Fragen zur europäischen Verhandlungsbeteiligung

Die Lage im diplomatischen Austausch bleibt hochspannend, insbesondere bezüglich der geplanten Friedensgespräche. Donald Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und der Schwiegersohn des US-Präsidenten waren bereits aktiv in den Prozess eingebunden. Beide hatten in der vergangenen Woche bei einem Gipfeltreffen in China Wladimir Putin aufgefordert, alle militärischen Aggressionen gegen europäische Gebiete einzustellen.

Donald Trump äußerte die Hoffnung, dass ein Friedensabkommen mit der Ukraine durchführbar sei, doch die russische Seite scheint sich weiterhin auf kompromisslose Ausgangspositionen zu versteifen. Unklarheit besteht zudem darüber, ob europäische Unterhändler tatsächlich an den Verhandlungen teilnehmen werden, da der Kreml einer solchen Beteiligung widerspricht. Diese Unsicherheit beeinträchtigt die Planungssicherheit für alle beteiligten Konfliktparteien erheblich.