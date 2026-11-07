Selenskyj kündigt SBU-Reformen an nach Korruptionsvorwürfen und russischen Angriffen

Präsident Wolodymyr Selenskyj droht mit Personalentscheidungen beim SBU wegen Korruption. Parallel dazu verstärken sich russische Angriffe auf die Ukraine Infrastruktur und die Energiewirtschaft.

Ukraine s Präsident Wolodymyr Selenskyj hat weitere drastische Personalentscheidungen beim Inlandsgeheimdienst SBU angekündigt. Dies folgt auf einen schweren Korruptionsskandal, der hochrangige Beamte belastet. Selenskyj betonte in einer Videoansprache, dass bereits Entlassungen stattgefunden hätten. Weitere Maßnahmen würden schnell folgen, um die Integrität der Behörde wiederherzustellen.

Selenskyj fordert Aufklärung von SBU-Korruption

Der ukrainische Präsident bezeichnete die mutmaßlichen Verbrechen als absolut inakzeptabel. Er forderte eine lückenlose Aufklärung der Geschehnisse. Anti-Korruptionsermittler haben schwere Vorwürfe geäußert. Ihnen zufolge haben hochrangige Mitarbeiter des SBU sowie der Polizei die Generalstaatsanwaltschaft eine kriminelle Gruppe geschützt.

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Diese Gruppe soll unter anderem mit Drogen und Falschgeld gehandelt haben. Außerdem wurden Betrugszentren betrieben, die das Vertrauen der Bürger ausnutzten. Selenskyj schlägt nun ein neues Gesetz vor. Dieses soll alle SBU-Mitarbeiter zur vollständigen Offenlegung ihres Vermögens verpflichten. Die Transparenz soll zukünftige Missstände erschweren und die Kontrolle stärken.

Militärische Eskalation in Brjansk und Luhansk

Parallel zu den internen Reformen eskaliert die militärische Lage. Die ukrainischen Streitkräfte gaben an, zwei russische Iskander-Raketensysteme in der Oblast Brjansk attackiert zu haben. Die ukrainische Zeitung Ukrainska Pravda berichtete unter Berufung auf den Generalstab in Kiew über diese Operation. Das genaue Ausmaß der Schäden an den russischen Militäreinrichtungen wird derzeit noch ermittelt.

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Zudem haben ukrainische Einheiten ein russisches Flugabwehrsystem vom Typ Pantsir-S1 ins Visier genommen. Weitere gezielte Angriffe galten Militärlogistikdepots in der russisch besetzten Region Luhansk. Auch eine Ansammlung russischer Drohnenoperatoren in der Oblast Saporischschja war Ziel von Operationen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die logistische Unterstützung der russischen Armee zu unterbrechen.

Strafe für Budanow wegen Sprachengesetzes

Im Inland sorgte eine weitere Amtshandlung für Schlagzeilen. Kyrylo Budanow, Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, muss ein Bußgeld zahlen. Der Grund war ein Verstoß gegen das Sprachengesetz. In offizieller Funktion hatte Budanow Russisch gesprochen, was gegen die Vorschriften verstößt. Die Bevollmächtigte für den Schutz der Staatssprache, Olena Iwanowska, teilte die Strafe mit.

Budanow hat den Verstoß offiziell eingeräumt. Er wird die Strafe fristgerecht begleichen. Für einen Erstverstoß sieht das Sprachengesetz ein Bußgeld von bis zu 8500 Hrywnja vor. Das entspricht einem Wert von rund 170 Euro. Der Vorfall ereignete sich am Montag, als Budanow Proteste vor einem provisorischen Militärgefängnis bei Kiew beruhigen wollte. Dabei sprach er teilweise Russisch mit einem verletzten Jugendlichen und dessen Schwester.

Russische Angriffe auf Kiew und Energieversorgung

Die russischen Angriffe auf die Ukraine sind in der Nacht erneut massiv eskaliert. Raketen trafen Energieanlagen und eine wichtige Brücke in der Hauptstadt. In Teilen Kiews fielen Strom, Wasser und Fernwärme aus. Die Temperaturen liegen im Moment nur knapp über null. Anwohner berichteten von Momenten der Angst und Unsicherheit während der Attacken.

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Die Behörden bestätigten, dass bei den Angriffen mindestens zwei Menschen getötet wurden. Etwa ein Dutzend weitere Menschen seien landesweit verletzt worden. Laut dem ukrainischen Energieminrium verursachten die Angriffe schwere Schäden. Besonders betroffen waren Systeme, die den Strom von zwei Atomkraftwerken nach Kiew und in die zentralen Regionen des Landes leiten. Bürgermeister Witali Klitschko zeigte die Schäden an der Nordbrücke über den Fluss Dnipro.

Selenskyj skeptisch gegenüber US-Sicherheitsplan

Präsident Selenskyj äußerte große Skepsis gegenüber dem US-Vorschlag zu einer neuen europäischen Sicherheitsordnung. Er nannte das Thema in einem Interview mit CNN sogar gefährlich. Er betonte, dass zuerst geklärt werden müsse, wie der Krieg beendet wird. Erst danach seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine denkbar.

Erst in einem dritten Schritt könne über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa gesprochen werden. Die Ukraine sei zu einer Waffenruhe und Deeskalation bereit. Doch von Moskau gebe es keine Signale des Einlenkens. Selenskyj kritisierte, dass Russland versuche, den Druck vor den Friedensverhandlungen in Abu Dhabi zu erhöhen. Bei diesen Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den USA soll am Dienstag und Mittwoch über ein mögliches Kriegsende verhandelt werden.

Cyberangriff auf italienischen Außenminister Tajani

Auf diplomatischer Ebene kam es zu einem weiteren Vorfall. Der italienische Außenminister Antonio Tajani gab an, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein. Dieser Angriff sei eine Reaktion auf Italiens Unterstützung für Kiew im Ukraine-Krieg. Tajani machte die Unterstützungsbemühungen seines Landes für den Angriff verantwortlich. Dies unterstreicht die internationalen Spannungen, die mit dem fortwährenden Konflikt einhergehen.