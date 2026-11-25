Putins engster Verbündeter im Ausland, der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, bietet dem ukrainischen Präsidenten Begleitschutz für eine Reise nach Moskau an. Selenskyj reagiert spöttisch - und lädt stattdessen Putin nach Kiew ein.

Putins engster Verbündeter im Ausland, der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, bietet dem ukrainischen Präsidenten Begleitschutz für eine Reise nach Moskau an. Selenskyj reagiert spöttisch - und lädt stattdessen Putin nach Kiew ein.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Vorschlag des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, ihm persönlichen Begleitschutz bei einer Reise nach Moskau zu gewähren, als unseriös abgetan. Selenskyj erklärte, Lukaschenko könne doch Kremlchef Wladimir Putin mitnehmen und mit ihm zusammen nach Kiew fliegen.

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"Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen", betonte Selenskyj und wandte sich dann spöttisch an Lukaschenko: "Er bietet an, mich mitzunehmen. Was bin ich denn, ein Koffer? Mich einfach schnappen, in ein Flugzeug setzen und nach Moskau fliegen? Wozu?

Das ist schlichtweg kein ernsthaftes Gespräch.

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" Dann fragte Selenskyj in ernstem Ton, warum Lukaschenko "unseriöse Dinge" vorschlage. "Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen", sagte der Ukrainer. Wenn jemand so etwas sage, sei das einfach nicht ernst zu nehmen.

Lukaschenko hatte dem französischen Magazin "Le Point" in einem Interview gesagt, er könnte sich als Garant für Selenskyjs Sicherheit auf dem Flug nach Moskau zu ihm setzen, um so Verhandlungen in der russischen Hauptstadt zu ermöglichen. Selenskyj hatte zuvor eine Reise nach Moskau mehrfach abgelehnt und dies unter anderem mit Sicherheitsbedenken begründet.

Zwar fordert Selenskyj im Ringen um ein Ende des seit fast fünf Jahren andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine seit Längerem ein persönliches Treffen mit Putin - allerdings auf neutralem Boden. Der Kreml hat sich bislang nur zu einem Treffen in Moskau bereiterklärt, was die ukrainische Seite und ihre Verbündeten bisher kategorisch ablehnten. Machthaber Lukaschenko zählt zu Putins engsten Verbündeten im Ausland.

Bei ihrem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 stieß die russische Armee auch von belarussischem Gebiet aus in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor. Doch der damalige Vormarsch scheiterte.