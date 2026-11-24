Ukraines Präsident Selenskyj weist belarussische Vermittlung durch Lukaschenko zurück. Parallel fordert er zusätzliche 25 Milliarden Euro zur Finanzierung des Kriegswinters bei der EU.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Angebot von Alexander Lukaschenko kategorisch zurückgewiesen. Der belarussische Machthaber hatte sich bereit erklärt, Selenskyj persönlich nach Moskau zu begleiten, um Verhandlungen über den Ukraine-Krieg zu führen. Selenskyj stuft diesen Vorschlag als völlig unseriös ein. Dies geht aus Videos hervor, die das ukrainische Portal Novyny nach einer Pressekonferenz im Grenzgebiet aufgenommen hat.

Lukaschenkos Ultimatum und Moskau-Angebot

In einem Interview mit dem französischen Magazin Le Point setzt Alexander Lukaschenko den Druck weiter auf. Er forderte Selenskyj auf, der Vermittlung zuzustimmen oder selbst mit einer Kalaschnikow an die Front zu gehen und zu kämpfen. Lukaschenko betonte, dass der Krieg bereits im Gange sei und unbedingt beendet werden müsse. Er plante ursprünglich gemeinsam mit Kremlchef Putin und Selenskyj die Zukunft der drei Länder zu entscheiden.

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Das Angebot der persönlichen Begleitung durch Lukaschenko wurde als Sicherheitsgarantie für die Reise nach Moskau beworben. Der belarussische Präsident schlug vor, dass nur er und der ukrainische Präsident in ein Flugzeug steigen sollten. Diese Initiative soll laut Lukaschenko dazu beitragen, den Krieg schneller zu beenden, da alle drei Regionalknoten entscheidend sind.

Finanzlücke für das kommende Jahr

Um sich gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen, benötigt die Ukraine im kommenden Jahr mindestens 115 Milliarden Euro. Selenskyj erklärte dies bei einem Treffen mit den Regionalregierungen laut der Kyiv Post. Von diesem Betrag seien bereits 90 Milliarden Euro durch Zusagen der EU abgedeckt. Die noch fehlenden 25 Milliarden Euro müssten nun gemeinsam mit europäischen Partnern aufgebracht werden.

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Der ukrainische Präsident äußerte sich zuversichtlich, dass diese Aufgabe bewältigt werden kann. Die Europäische Kommission habe bereits einen Mechanismus für die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel ausgearbeitet. Selenskyj forderte zudem eine engere Zusammenarbeit zwischen der Zentralregierung und den Kommunen.

Kritik an lokalen Behörden und Angriffen

Der Schutz der Bevölkerung, der Energieinfrastruktur und der Logistik sowie die Wiederherstellung beschädigter Einrichtungen haben höchste Priorität. Selenskyj kritisierte scharf unzutreffende Lageberichte regionaler Behörden. Bei Kontrollen würden häufig deutlich mehr Schäden und nicht abgeschlossene Arbeiten festgestellt als zuvor gemeldet. Er bezeichnete diese Diskrepanz als inakzeptabel.

Gleichzeitig meldeten sich Berichte über neue russische Angriffe. Bei Angriffen auf die ukrainische Region Odessa seien zwei Menschen getötet worden. Drei weitere Personen, darunter ein zwölfjähriges Kind, seien verletzt worden. Unter den Todesopfern befanden sich ein 41-jähriger Mann und ein 17-jähriger Jugendlicher.

EU-Sanktionen und IAEA-Kontroverse

Die EU-Kommission will Bürgern der Europäischen Union künftig Führungspositionen in russischen Unternehmen verbieten. Betroffen wäre auch Altkanzler Gerhard Schröder, der erst Ende September in den Aufsichtsrat der russischen Supermarktkette Hyperglobus eingezogen ist. Das Verbot ist Teil des 22. Sanktionspakets gegen Russland.

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkündete, Europäern werde untersagt, weiterhin Posten in den Führungsgremien von Unternehmen in Russland zu bekleiden. Die Mitgliedstaaten sollen sich noch vor Weihnachten auf diese Maßnahmen verständigen.

Parallel treibt die internationale Atombehörde IAEA die Ernennung eines Russen zum stellvertretenden Generaldirektor voran. Die Behörde bereite die Ernennung von Alexej Ferapontow vor. Das ukrainische Außen- und Energieministerium kritisiert den Vorschlag, da Ferapontow an Maßnahmen beteiligt gewesen sei. Diese sollten die illegale Beschlagnahmung des besetzten Kraftwerks in Saporischschja legitimieren.

Greenpeace fordert Generaldirektor Grossi auf, die Ernennung sofort aufzugeben. Grossi sagte, die Nominierung sei eine Personalangelegenheit. Er bezeichnete Ferapontow als Fachmann, der zufällig Russe ist. Die IAEA bereitet die Entscheidung unabhängig von den politischen Kritikpunkten vor.