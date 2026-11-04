Selenskyj lehnt Putin-Telefonat ab und fordert Gipfel

Der ukrainische Präsident lehnt ein Telefongespräch mit Putin ab. Selenskyj fordert stattdessen ein persönliches Gipfeltreffen. details zu den Bedingungen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine direkte Kommunikation per Telefon mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin kategorisch abgelehnt. Stattdessen fordert er ein persönliches Gipfeltreffen, um über echte Schritte zur Beendigung des Krieges zu sprechen. Selenskyj begründet diese Haltung damit, dass ein Telefongespräch zu einer formalen und trockenen Konversation führen würde, bei der er sich weitere Geschichtsstunden anhören müsste.

Putin lehnt Gipfel mit Vorklärung ab

Ein solches persönliches Treffen findet bei Wladimir Putin keine direkte Absage, jedoch knüpft der russische Machthaber seine Zustimmung an strenge Bedingungen. Er beharrt darauf, dass alle strittigen Fragen, insbesondere die territorialen Streitpunkte, vorher geklärt sein müssen. Dies steht im Widerspruch zu den Forderungen Kiews, das keine Gebietsabtretungen akzeptiert.

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Die Positionen der Ukraine und Russlands erscheinen aktuell als unvereinbar. Die Ukraine verlangt die Rückkehr Russlands zu den Grenzen von 1991, während Moskau weiterhin territoriale Gewinne beansprucht. Diese fundamentale Diskrepanz macht eine schnelle diplomatische Einigung extrem unwahrscheinlich.

Keine Spitzenvertreter in Abu Dhabi erwartet

Nächsten Dienstag und Mittwoch sind Gespräche zwischen Washington, Kyjiw und Moskau in Abu Dhabi geplant. Soweit bekannt, werden daran jedoch keine Spitzenvertreter teilnehmen. Die Teilnahme auf niedrigere Verwaltungsebene deutet darauf hin, dass keine Durchbrechung der diplomatischen Blockade erwartet wird. Die Verhandlungen dienen wohl eher dem Austausch von Informationen als der Lösung der Kernprobleme.

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Das strategische Ziel Russlands bleibt ein Rückzug der Nato auf die Grenzen der 1990er-Jahre. Selbst ein größerer Waffenstillstand ist in weiter Ferne, solange Russland auf der Position beharrt, zuvor einen dauerhaften Frieden zu beschließen. Dieser Frieden kann laut der derzeitigen russischen Logik nur gegeben sein, wenn die Ukraine ihre Unabhängigkeit aufgibt.

Internationale Einladungen und militärische Eskalation

US-Präsident Donald Trump hatte Putin zum G20-Gipfel im Dezember in Miami eingeladen. Ob der russische Präsident dieser Einladung folgen wird, ist unklar. Der Bundeskanzler Friedrich Merz forderte am Dienstag eine Einladung auch an Selenskyj, um ein umfassendes internationales Signal zu senden. Die Unterstützung durch westliche Partner bleibt essenziell für die ukrainische Position.

Während der diplomatischen Taktisierung setzt Russland seine Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung fort. Zuletzt starben offenbar mehr als 30 Menschen bei einer Attacke in der Region Saporischschja. Es werden noch mindestens 50 Menschen unter den Trümmern befürchtet. Die militärische Lage an der Front bleibt angespannt und gefährdet weiterhin die Bevölkerung.