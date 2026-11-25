Ukraines Präsident Selenskyj verweist bei einem öffentlichen Auftritt darauf, dass Verhandlungen in Moskau keine realistische Option darstellen. Er kritisiert scharf die Vorschläge von Alexander Lukaschenko.

Ukraine s Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem öffentlichen Auftritt im Fernsehen deutlich gemacht, dass er eine Einreise in die russische Hauptstadt Moskau kategorisch ablehnt. Die Szene zeigt den ukrainischen Staatschef, wie er kurz nach Verlassen des Rednerpults von einer Journalistin auf einen früheren Vorschlag von Alexander Lukaschenko angesprochen wird. Dieser hatte zuvor angeboten, als Sicherheitsgarant zu fungieren und Selenskyj zu einem Gespräch nach Moskau zu begleiten. Selenskyj antwortete darauf mit der deutlichen Aufforderung, Lukaschenko möge doch zusammen mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin nach Kyjiw kommen.

Politische Ablehnung von Treffen in Moskau

Der frühere Komiker und Schauspieler Selenskyj fragte in diesem Zusammenhang ergänzend in ernstem Tonfall, warum Lukaschenko derart unseriöse Vorschläge unterbreite. Er verwies darauf, dass sich beide Länder aktuell in einem aktiven Kriegszustand befinden. Daher sei ein Treffen weder in Moskau noch in Kyjiw praktikabel, eine Tatsache, die allen beteiligten Parteien vollkommen klar sein müsse. Selenskyj kritisierte zudem, dass die Vorschläge des belarussischen Staatschefs in keiner Weise dazu beitragen könnten, den aktuellen Konflikt zu beenden oder eine diplomatische Lösung zu erzielen.

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Kommentar zu Lukaschenkos Vorschlägen

Lukaschenko hatte im Vorfeld geäußert, Selenskyj und er könnten sich hinsetzen und gemeinsam nach Moskau fliegen, um dort Verhandlungen zu führen. Der autoritäre Staatschef von Belarus gilt allgemein als Putins engster Verbündeter im Ausland. Selenskyj reagierte auf diese Idee mit der Frage, ob man ihn einfach nur ins Flugzeug setzen und dann nach Moskau fliegen solle. Diese Formulierung unterstrich die Absicht des russischen Führungspaares, den ukrainischen Präsidenten auf deren Territorium zu locken, was Kiew jedoch strikt zurückweist.

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Sicherheitsbedenken und historische Kontexte

Der Ukrainer hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass er eine Reise nach Moskau aus Sicherheitsbedenken ablehnt. Die politischen Spannungen und das Misstrauen zwischen den Lagern sind tief. Beim Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine im Februar 2022 stieß diese auch von belarussischem Gebiet aus in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw vor. Dieser militärische Vorstoß scheiterte jedoch, und die russischen Truppen mussten sich schließlich wieder zurückziehen.

Gegensätzliche Forderungen an die Friedensverhandlungen

Zwar fordert Selenskyj im Ringen um ein Ende des seit fast fünf Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seit Langem ein persönliches Treffen mit Wladimir Putin. Die Konditionen dafür sind jedoch entscheidend. Der Kreml hat sich bislang ausschließlich zu einem Treffen in Moskau bereiterklärt. Diese Position wird von der ukrainischen Seite und ihren internationalen Verbündeten als absolut unannehmbar betrachtet, da sie keine neutrale Gesprächsbasis garantiert.